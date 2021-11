Aydemir: ‘Tarihimiz ve Şehitlerimizle müftehiriz'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yapılan nümayişe işaret ederek, CHP ile HDP'nin örtülü ittifakının burada aşikar hale geldiğini söyledi.

Milletvekili Aydemir toplantıda Aziziye Destanını kayda geçti. ‘93 Harbi diye bilinen 1877 Osmanlı Rus savaşını dadaşların duruşuyla kazandık. Geçmişimizle müftehiriz Elhamdülillah. ‘ vurgusunda bulundu.

Yatırımlar

Basın toplantısında muhalefetin öldük, bittik teranelerine inat, açıklanan ve 70 bin ilave istihdam öngören işsizlik rakamlarını dile getiren Milletvekili Aydemir, Bingöl Genç'te hizmete giren Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük Hibrit Enerji Tesisi ile yine sahasında bir numara olan Adıyaman Çatı Güneş Enerji Sistemini dile getirip, doğu ve güneydoğunun maküs talihinin AK Parti ile birlikte yok edildiğini ifade etti.

‘CHP, Atatürk'ün çizgisinden bütünüyle sapmıştır'

Milletvekili Aydemir, CHP ve HDP'nin Plan Bütçe Komisyonundaki ortak nümayişini dile getirdi ve Atatürk'e muhabbet duyan CHP'lileri Atatürk düşmanlarıyla birlikte olmamaya davet etti. Milletvekili Aydemir, CHP'nin, HDP'nin güdümüne girdiğini öne sürerek, "CHP, Atatürk'ün çizgisinden bütünüyle sapmıştır." dedi.

CHP ve HDP birlikteliği

CHP ve HDP'lilerin, İstanbul Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek aynı anda ve birlikte pankart açtıklarını ve zemini terörize hale getirdiklerini ifade eden Aydemir, " Plan ve Bütçe komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bütçesi görüşülüyor. Komisyonda çok calibi dikkat bir gelişme oldu, CHP ile HDP'nin zımni, örtülü ittifakı orada aşikar bir hale geldi. Aslında bunlar utana sıkıla da olsa her iki cenahta bu ittifaklarını ara ara söyleseler de bazıları sırf İYİ partiye de dokunur diye örtmeye, saklamaya çalışıyorlar. Oysa artık bunun saklanacak, gizlenecek bir tarafı kalmadı. Bütçe görüşmelerinin sabah etabında İstanbul Sözleşmesini gerekçe göstererek aynı anda, birlikte senkronize bir biçimde pankart açtılar, nümayiş yaptılar. O zemini maalesef terörize bir hale getirdiler. CHP'deki, CHP'ye gönül vermiş, vatansever, Atatürk'e dönük muhabbet besleyenlere hususen söylüyoruz, bakın bugün 10 Kasım, özel bir gün. Eğer Atatürke dönük bir muhabbetiniz varsa, bilin ki Atatürk'ün baş düşmanı HDP'dir, Atatürk'ün hedeflerinin, Atatürk'ün zemine yaydığı birlik, bütünlük duygusunun karşısında duran HDP'tir, HDP ile ittifak eden de CHP'dir. Dolayısıyla CHP Atatürk ün çizgisinden bütün bütün sapmıştır. Bütünüyle HDP'in güdümüne girmiştir, bunun altını çiziyoruz. Bugün son fotoğraf plan ve bütçe komisyonunda orta yere çıktı. ‘ dedi.

‘İstanbul sözleşmesi bahane'

Aydemir, İstanbul Sözleşmesi'nin de bahane olduğunu dile getirerek, HDP'nin kadınlarla ilgili bir derdinin olmadığını, dağa kaçırılan kızları, çocuklarını bekleyen anneleri umursamadığını vurguladı. Milletvekili Aydemir, ‘İstanbul sözleşmesi bahane. Bunların kadına saygısı yok, tam tersine kadına dönük hdp'nin orta yere koydukları var. Dağa kaldırılan kızlarımız var, genç kızlarımız var. Evlatlarımız var. İşte Diyarbakır anaları feveran ediyorlar genç kızları için. Bir tane HDP'li siyasetçinin sesi çıkmıyor. Kadın diye bir meseleleri yok. Kadın ölsün, yok olsun, tecavüze uğrasın, dağa kaldırılsın, hiç umurlarında değil. HDP böyle. CHP farklı mı, değil. CHP'de yaşananları hepimiz biliyoruz, yani teşkilatlarında yaşanan tecavüz olaylarını hep beraber görüyoruz, gözlemliyoruz. Tek bir müeyyide uyguladıkları yok. Niye? Kadın diye bir meseleleri yok çünkü bunların. İstanbul sözleşmesi bahane, sadece ve sadece iktidara karşı, AK Parti'ye karşı, Cumhur ittifakına karşı güç birliği ettiklerini göstermek içindir bu nümayişleri. Bunu milletimizin dikkatlerine sunuyorum' vurgusunda bulundu.

‘Atatürk'ümüzün mekanı cennet olsun'

Atatürk'ü rahmetle andıklarını belirten Aydemir, "Atatürk'ün koyduğu hedefleri 19 yılda fersah fersah öne çıkaran partinin adı AK Parti'dir. Şimdi o hedeflerin sahibi olan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır." değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün vefat ettiği gün. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün koyduğu hedefleri 19 yılda, fersah fersah öne çıkaran parti AK Parti'dir. Ve şimdi bu hedeflerin sahibi olan ittifakın adı Cumhur ittifakıdır. Atatürk, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmamız lazım gelir' diyordu, şimdi çok sayıda ülkeyi nal toplar hale getirdik. Arkamızdan seyreder hale getirdik. Her alanda. Ekonomide öyle, sağlıkta öyle, sporda öyle, eğitimde öyle. Her sahada bu hale geldik. Kiminle oldu bu, sayın cumhurbaşkanımızın riyasetiyle, liderliğiyle. Ve AK Parti kadrolarının çok yetkin haliyle oldu. Daha da olacak Allah'ın izniyle. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacağımızı, onu yüksek bir değer olarak hep gördüğümüzü, yüreğimizde tuttuğumuzu hususen vurguluyoruz. Asla istismar etmedik Atatürk'ü, hakiki veçhesiyle tanıdık, bildik ve gelecek nesillere de o haliyle aktaracağız, anlatacağız. Atatürk'ü kim istismar etti, Atatürk'ün partisiyiz diyenler istismar etti. Atatürk'ü, ara ara, milli duyguların, milliyetçi duyguların bayraktarı gibi gösterip, şimdi zımni örtülü bir biçimde HDP ile CHP ile ittifak edenler istismar ettiler. Oysa biz bütünüyle onu bir değer olarak görüyoruz, o değeri asla yıpratmamak gerektiği kanaatindeyiz. O yüzden de çok özel bir şekilde sahiplenmemiz var. İlanihaye de böyle olacak. Tekraren rahmetle minnetle andığımızı, özlemle andığımızı burada kayda geçiyorum. Atatürk'ümüzün mekanı cennet olsun. ‘ dedi.

Aydemir Doğu Anadolu'ya yapılan yatırımları paylaştı

Türkiye'nin her alanda ileriye gittiğini anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Ekonomide özel bir noktaya gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açılışlar yaptı. Özellikle enerji sahasında yaptığı açılışlar çok calibi dikkattir. Bingölde, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji tesisini açtı. 450 bin haneye elektrik verecek bir sistem oluştu. Bingöl Gençte. Doğu Anadolu Bölgesinde. Bir başkası Adıyaman'da açıldı, orada OSB'de hizmet verecek çatıgez sistemi, yani çatıya kurulmuş güneş enerji sistemi. Bu da sahasında bir numara. Biz bunları yapıyoruz. Biri Doğu Anadolu'da diğeri Güneydoğu Anadolu'da. Daha önce de kayıt düştüm, siyasetçilerin istismar ettikleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ne hale geldi bizimle beraber geldi, daha da gelecek. Hakkediyoruz çünkü biz bunu. Oradaki insanımız vatanımızın en muteber insanları, en özel insanları. Bakın Diyarbakır analarının feveranı nereden? Kendilerine yönelen terörden dolayı. Hepsi yürekleri pırıl pırıl bu vatan için can vermeye hazır insanlar bunlar. Öyleyse buralardaki o yatırımlar hak edilen yatırımlardır. Dahasını yapacağız, daha daha güzel noktalara gideceğiz. Vatanımızın hiçbir köşesinde ayrım gayrım gözetmiyoruz biz. Her yer bizim, her yer 85 milyon vatan evladının. Bazıları söz aldıklarında, sözüm ona bir tarafı tutuyormuş gibi gözüküp, Kürt illeri kavramını kullanıyorlar, bununla Kürt düşmanlığı yapıyorlar aslında. Kürte senin hakkın burasıdır diyor bunu yapanlar. Biz ne diyoruz, ‘bu vatanın her karesi, karışı etnik kimliği ne olursa olsun bütün milletimizindir. ‘ diyoruz. Biz böyle bakıyoruz onlar da böyle bakıyor. Biz böyle baktığımız için bu neviden Avrupa'nın devasa en büyük enerji tesislerini kuruyoruz. Onlar hayal bile edemiyorlar. Tek yaptıkları şey var, gelin bakın plan ve bütçe komisyonunda 2022 yılı bütçesini görüşüyoruz, bir tane teklifleri yok. Üretime dönük, istihdama dönük, yatırıma dönük en küçük tekliflerini göremezsiniz. Sadece nümayişvari şeyler söylerler, sloganlar atarlar. Bunların işi bu. Donanım yok, birikimleri yok bunların. Ama biz Allah'ın izniyle çok özel hale götürüyoruz. ‘ dedi.

İşsizlik rakamları ve ekonomideki pozitif süreç

Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişmeleri işsizlik rakamlarıyla değerlendiren Milletvekili Aydemir şunları kaydetti: ‘Daha önce ne söylemişlerdi kısa çalışma ödeneği bittiğinde işsizlik oranı bulunduğu noktadan fersah fersah ilerlere gidecek, demişlerdi. İşte kısa çalışma ödeneğinin süresi bitti. İşsizlik oranları açıklandı bugün, geçtiğimiz aya nispetle 70 bin kişi daha azalmış işsizlik. İstihdam oranı yüzde 45.8 seviyesine gelmiş. Nasıl oluyor bu, bir üretim zemini var, yatırım zemini varda böyle oluyor.

Dünyada pandemi şartlarından kaynaklı bir takım doğal gelişmelerden doğan sıkıntılar var ve bunların bize yansıyan tarafı da var. Ama hepsinden daha iyisi olduğumuzun parametleri, kayıtları ortadadır. En son kayıtta işsizlik oranındaki düşen rakamlardır. 70 bin ilave istihdam olmuş. Bu nasıl oluyor, söylediğimiz gibi yürek koyacaksınız yürek. Vatan severliği sadece lafta değil, Atatürk'ü sadece sözde değil onun hedeflerine dönük bir gayret koyarak sahiplenebilirsiniz. Biz işte bunu yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor.'

Aziziye destanı

Basın toplantısının son bölümünde Aziziye ruhunu ifade ederek şehitleri rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Biz de slogan yok, hayata yansıtmak var. Çünkü milletimizi kendi özümüzden çok seviyoruz. Vatanımızı. Canımız feda vatana diyoruz. Yaklaşımımız budur. Bir dadaş olarak söylüyorum, iftiharla söylüyorum, dedesini ve iki evladını o savaşlarda kaybetmiş bir ailenin mensubu olarak söylüyorum ki, aziziye destanının yıldönümüydü dün. 9 Kasım aziziye destanının yazıldığı tarihtir. 93 harbi diye tarihte geçen 1877 yılında yaşanan o destansı mücadele. Ruslara karşı verdiğimiz ve Erzurum'un eşi menendi olmayan savunmasının ortaya çıktığı mücadele. Ayazpaşa Camisinin müezzini bir sala veriyor sabah namazında, o sala üzerine Erzurum ayaklanıyor. Kadın çoluk çocuk hep beraber. Nene Hatun işte bu savaşlarda bir kahramanlık koyuyor ve Allah'ın izniyle geldiğimiz noktada insanlarımızın yüreğinde vatan severlik kıvılcımları varsa hep buralardan neşet edip geliyor. Bu vatan için kan vermişiz, can vermişiz biz. Dolayısıyla da her anımız vatanımız, milletimiz için geçiyor. Vatanımızın milletimizin çok daha mamur hale gelmesi için geçiyor. Aziziye şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O gün vatan için can verenler hiç unutulmayacaklardır Allah'ın izniyle. Şehitlerimiz ruhlarıyla, ruh ordusu olarak hep bizimle, yanımızdalar. Bize destek oluyorlar O yüzdendir Cenabı Hakkın inayeti, o yüzdendir Nusret, o yüzdendir zafer. Ve Hep böyle gidecek inşallah. Zaferlere daha ilerlere gideceğiz. ‘ dedi.