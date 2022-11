Aydemir Tarımsal yatırımları değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yatırımları değerlendirdi, Erzurum'da kaydedilen eser ve hizmet sürecini paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Biz ezbere iş yapmayız. Devlet Su İşleri(DSİ) kanalıyla 5 milyarlık yatırım yapmışız Erzurum'da, 5 milyarlık. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz her konuda olduğu gibi. ‘ dedi.

Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum'dan 2 Ziraat Odası Başkanının tespit ve beklentileriyle birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık yatırımlarını örnek gösterdi.

‘Açılmış bir barajı biz niye açalım?'

Milletvekili Cinisli'nin sunumunda Demirdöven Barajı mihvalinde kaydettiği ifadelerin gerçekle bağdaşmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hep söylüyoruz ki : ‘Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek- bu arada Mehmet Akif Ersoy'a da, rahmetullahi aleyh, rahmet dileyelim- Siyaseti “Ben söylerim, bir not düşerim, yalan da olsa kalsın, izi kalsın.” gibi götürenler var. Naci Bey Erzurum Milletvekili, Erzurum'la ilgili bir iki şey söylemiş. Söylediği şey şu, tutanağı aldım: “Erzurum'da bitmemiş vaatleriniz var. ” diyor. Sonrasında, şöyle bir şey söylüyor: “Sayın Özal'ın temelini attığı, Sayın Demirel'in açtığı Hasankale Demirdöven Barajı'mız var.- bu baraj 1997 yılında açılmış, faaliyette olan bir baraj. Bundan birkaç ay önce AK Parti milletvekilleri, Sayın Vali ve Cumhur İttifakı il başkanları bu barajı bir daha açtılar, muazzam bir şey yani. Alvar Barajı, Narman Şehitler Barajı İşte beklenen bunlarken bunlar böyle hakikat olmayan bir hâl üzere siyaset yapıyorlar.” demeye getirmiş. Oysa, bir incelese, araştırsa, DSİ Bölge Müdürümüzü arasa, yahut bize sorsa hakikate ulaşacak. Böyle bir şey yok. “Milletvekilleri” diyor ya, ben buradayım, benim böyle bir şeyden haberim yok. Kaldı ki açılmış bir barajı biz niye açalım? Biz hizmetleriyle, eserleriyle zirve yapmış bir hareketiz. Her yerde barajımız var, şu an Erzurum'da bu sene, sadece 2022'de, Başköy Barajı, bu sene açtık biz, bitirdik; Karagöbek Barajı, Köşk Barajı, Sarıyer Barajı, Şendurak Barajı. Baraj açmak bizim işimiz, bizim alametifarikamız. Sizin gibi değil.' dedi.

Aydemir Doğru Bilgiyi Paylaştı

Gerçekte, Demirdöven Barajında sulama dönemi açılışı yapıldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Olan ne? Olanı söyleyeyim size, bilgi aldım, o da istese hemen bir paragraflık bilgi: “2021 yılında yaşanan kuraklık sonrasında 2022 yılı sulama sezonundan önce barajda yüzde 90 doluluk oranına ulaşılmıştır. 9 Haziran 2022 tarihinde Erzurum Valisi Okay Memiş Bey'in katılımıyla kuraklık sonrasında sulama iletim hatlarına su verilerek sulama sezonunun açılışı yapılmıştır.” Olay bu kadar basit. Yani baraj boşalmış, sonra yüzde 90'a ulaşılmış; bir bakıma, böyle bir keyif alınan hâli hayata yansıtmışlar, hepsi bu. Bizim haberimiz bile yok. Bakın, benim hiç haberim yok. Ne kadar ayıp bir şey! Bizim sadece bu sene kaç tane baraj açtığımızı söyledim. Alvar Barajı'ndan bahsediyor; dünyadan bihaber. “On bir yıldır” diyor. Tabii, Erzurum'u bilmeyince. Her yerde söylüyorum; ben Erzurum'u yaşayan bir adamım, Erzurum'da yaşayan değil sadece, Erzurum'u iliklerine kadar yaşayan bir adamım, hayatının tamamını orada geçirmiş bir adamım. Kaldı ki bir hareketi lekelemek ne kadar ayıp.' diye konuştu.

Aydemir Alvar Barajı Sürecini Açıkladı

Alvar Barajının durumuyla ilgili bilgi veren Milletvekili Aydemir, “Alvar Barajı on bir yıldır başlamış da bitmemiş .” Ne alakası var! 2017 yılında Veysel Eroğlu Bakanımıza grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 2018'in şubatından sonra proje ihalesi yapıldı. Sonrasında zeminde bir problem çıktı; zeminde bir kayganlık oldu, baraja uygun olmadığı çıktı. Sonraki süreçte de, yine bütçesi ayrılmış bir vaziyette. Şu anda da projesi yüzde 92 oranında bitmiş. “Bitmiş” diyelim buna ve Allah'ın izniyle başlıyoruz, Alvar Barajı'nı da bitireceğiz. Söylemez Barajı inşaatı sürüyor, çalışılıyor, faaliyette. Biz ezbere iş yapmayız. Devlet Su İşleri kanalıyla 5 milyarlık yatırım yapmışız biz Erzurum'da, 5 milyarlık. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir Ziraat Odası Başkanlarının Görüşlerini Yansıttı

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin tüm ülkeye deklare ettiği sözleşmeli besicilik sürecinin tarihi bir kayıt olduğu, Besiciliği tarif edilebilir bir konuma kavuşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanımız yakın zamanda gitti Erzurum'a, bu sözleşmeli besiciliğe vurgu da yaptı, sağ olsun; Erzurum'da da müteşekkir bir hâl var ama beklenti de var, başka beklentilerimiz var. ‘ dedi.

Aydemir: ‘Biz Sahadan Bilgi Almadan Asla Konuşmayız'

Sunumunda Erzurum Ziraat Odalarınca kaydedilen değerlendirmeleri gündeme taşıyan Milletvekili Erzurum Ziraat Odaları başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, Aydemir, ‘Bakın “Biz hiç ezbere iş yapmıyoruz. ”Sahadan bilgi almadan asla konuşmayız. Merkezde İki Ziraat Odası Başkanımız var, birisi bize muhalif bir isim, buna rağmen bilgi aldım “Ne var ne yok? İtiraz ettiğiniz bir şey var mı, beklentiniz var mı?” diye. Bakın biri şunları söylüyor, diyor ki: “Sözleşmeli besicilik modeliyle yerli üretimin desteklenmesi ve aile işletmelerinin daha iyi seviyelere gelmesi sağlanarak üretici piyasadaki spekülatörlere muhtaç bırakılmayacak.” Ve Bakanımıza müteşekkir olduğunu ifade ediyor. “Ta rım K redi Kooperatif leri, Et ve Süt Kurumu, Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi son bir yıldır yaptıkları çalışmaları devam ettirirlerse bizim ülkemiz beş altı yıl içerisinde dünyanın zirvesine çıkar. Buzağı desteklemeleri en önemli destekleme modeli. Bundan ayrıca memnuniyet duyuyoruz.” diye mesaj çekmiş.' kaydını düştü.

Aydemir Yakutiye Ziraat Odasının Tespitlerini Aktardı

Bir diğer Ziraat Odası'na ait değerlendirmeleri de paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bir başka arkadaşımız şunu söylüyor: “Şu anda destekler üreticimizi memnun edecek durumda. Sadece sıkıntımız - bakın, sıkıntıyı da söylüyor, biz bunu da paylaşıyoruz, burada da böyle geri adım atar bir hâlimiz yok, ne varsa problem onu da konuşuyoruz - sadece mazot ve gübredir.” Bir de şunu söylüyor: “Ürünümüz TMO tarafından alınmaya devam edilmeli.” Bir başka talebi şu: “Bankalarda sicil affı konuşuluyor. Eğer sicil affı gelirse üretici tekrar krediyle buluşur; çok daha özel, çok daha güzel bir zemin oluşur. ” Yani biz noksanı da söyleriz, söyleyelim. Zaten şu bütçe görüşmeleri mütekâmil hâl ortaya çıksın diye yapılıyor, bunun için gayret sarf ediyorum. Kimin katkısı da oluyorsa. Tabii, onları da oradaki bütün arkadaşlarımı da kastederek söylüyorum “Burada çok yetkin ekip var.” derken oradakileri de kastediyorum. Hepsine ama hepsine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun; gayret sarf ediyorlar. Şimdi, Siyaseten bir çalışmayı inkâr ettiğimiz zaman orada emek verenlerin de emeğini inkâr ediyoruz. Gayret koyuyorlar. Bunu yapmamak lazım. ‘ diye konuştu.

Aydemir Komisyonda Büyükşehir Tarım Yatırımlarını Paylaştı

Sunumunda ‘Su' gerçeğine vurgu yaparak, su fiyatları konusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Muhalefet partilerince yönetilen Büyükşehirler arasındaki farka değinen Milletvekili Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen tarım yatırımlarını dile getirdi.

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, burada birisi “Ankara'da suya indirimi onaylamıyorum.” mahiyetinde şeyler söyledi, bir milletvekili söylüyor. Arkadaş, sen siyaset yapıyorsun; insanlar daha pahalı su içsinler ya da kullansınlar diye mi bir gayretin var? Böyle bir şey olur mu? Bak, gel Erzurum'a; Erzurum'da Belediye Başkanı suyu nasıl indirmiş, ulaşımı nasıl indirmiş gör, tıpkı bakın, şurada onlarca sayfa tarım ve hayvancılık mevzusunda belediyemizin yaptığı yatırımlar gibi. Saysan, mesela, Avrupa'da eşi emsali olmayan bir Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ve hayvan toplama merkezi yapmışız, bu gün değeri 1 milyar TL. Şurada öylesine yaptığımız, hayata yansıttığımız yatırımlar var ki gıpta edilecek şeyler. Bunu yaparken, “AK Partililer faydalansın” diye yapmıyoruz. Bütün herkes faydalanıyor, ayrım gayrım yok. ‘ dedi.

‘Kürt'ün Türk'ten Zerre Farkı Yok'

Sunumunun son bölümünde hdp'li bir milletvekilinin ‘Kürt illeri', Kürt ilçeleri' şeklindeki ayırımcı ifadelerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, şimdi, burada, HDP'den bir milletvekili, konuşmasında Kürt illerine, Kürt ilçelerine vurgu yaptı. Aslında şunu fark etmek lazım ki eğer bunu vurguluyorsan zamirinde, arka planında bir Kürt düşmanlığı yapıyorsun. “Kürt ili, Kürt ilçesi” dediğinde mesela nereyi tarif ediyorsun? O tarifin dışında kalanlar Kürt'e ait değil mi? Biz ne diyoruz: “Kürt'ün Türk'ten zerre farkı yok, bu ülkenin her karesi Kürt'ündür. ” Böyle bir şey olur mu? Bölücülükten, bölücü anlayıştan, “Kürdistan” kavramından, buralardan uzak durursak, milletimizi çok daha huzur üzere yaşatırız. Keşke, şu bütçe görüşmeleri buna açılan bir zemin olsa. Her seferinde söylüyorum. Bakın, Malazgirt, bizim Anadolu'ya giriş kapımız Alparslan Gazi açmış. Ondan önce Pasinler'de 1048'de Bizans'a ilk mağlubiyeti tattırmışız. Oralarda Kürt'ü, Türk'ü hep beraber yaşıyor. Şimdi, orada yaşayanlara neyin ili diyeceksin, neyin vilayeti diyeceksin? Buralar Türk'ün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vilayetleri. Türk de şudur, Türk'ü de bilelim: Türk bir ırkı ifade etmez bir milleti ifade eder. O milletin her rengi baş üstündedir.‘ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir 2023 Yılı Tarım ve orman Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olması dileğini paylaştı.