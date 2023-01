Aydemir TBMM Genel Kurulu'na seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TOKİ'nin AK Parti iktidarından 18 yıl önce kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek 18 yılda 40 binin üzerinde konut üretirken bu rakamın 1 milyon 200 bine ulaştığını söyledi.

Aydemir'den Muhalefete Tepki

Muhalefetin TOKİ'ye yönelik tenkitlerine ilişkin Milletvekili Aydemir, "Arkadaşlar, bizim tarihi bağlarımızı ifade eden konutlar inşa edelim. Bizim mimari tarzımızla ilgisi olmayanları yapmayalım', bunu derseniz alır başımızın üstüne koyarız. Tenkit ama mutlaka ardından bir teklif olması lazım." ifadelerini kullandı.

Aydemir'in Değerlendirmesi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulunda, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 71 Milletvekilinin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yasanın İçeriği

71 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre; İlk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenicilerin hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

‘Bizim yaptığımız millete hizmet etmektir'

Genel Kurulundaki sunumunda AK Parti'nin iktidar olduğu günden bu yana millet yararına pnojeler ürettiği, yatırım ve reformlar gerçekleştirdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizim yaptığımız, biteviye, iktidar olduğumuz günden bugüne projelerle gelmek; bu defa da aynısını yaptık, bu defa da ihtiyaca mebni, ihtiyaçları giderecek bir kanuni düzenleme yapıyoruz ve samimi söylüyorum, her kanuni düzenlemeden sonra, hatta başladığımızda insanlarımızın bize müteşekkir ifadelerini, bize şükran duygularını hem de gani gönülden taşarak söylediklerini yaşayarak geliyoruz biz buraya. Aynı hâli şimdi yaşıyoruz. ‘ dedi

Dar Gelirlilerin Konut Edinmesi

Dar gelirlilerin konut edinmesi için yasal düzenlemeler ve projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘250 bin konutu şu anda dar gelirliler için zaten yapıyoruz biz. Bu arada bir hak teslimi yapalım, TOKİ'yle ilgili burada not düşenler oldu; TOKİ bizden önce on sekiz yıl vazife yapmış yani bu kurum bizden on sekiz sene önce ihdas edilmiş bir kurum. Ne kadar konut üretmiş on sekiz yılda? 40 küsur bin tane; bizimle beraber, 1 milyon 170 bin, 1 milyon 200 bine ulaşmış. ‘ diye konuştu.

Aydemir Erzurum'u Örnek Gösterdi

AK Parti öncesinde TOKİ'nin sadece 40 bin konut üretebildiği, AK dönemle birlikte üretilen konut sayısının 1 milyon 200 bin seviyesine ulaştığını açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Neredeyse -belki biraz abartı olacak ama- bizim Erzurum'da şu yedi yıl içerisinde yaptığımız, TOKİ'nin yaptığı konut sayısı 7 bin yani 40 binle kıyasladığınız zaman yedi yılda, Erzurum'da yapılan kadarını yapmışlar bizden önce; bakın. Yani hak teslimi bağlamında bunları söylemek lazım.' Dedi.

Aydemir'den Divanü Lûgat-İt-Türk Vurgusu

Fakir ve Fukara kavramının muhalefetçe istismar konusu edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Divanü Lûgat-it-Türk'ün yazımının başladığı zaman dilimi bugün. Bugün başlamış, 25 Ocak 1072'de ve iki sene sonra da bitmiş. Ara ara diyorum ki lügat okuyalım, lügat karıştıralım yani zihnimizi tezyin etme bakımından, kavramların özellikle eş anlamlarını da bilme bakımından, öğrenme bakımından çok önemli. Biz fakir fukara derken özellikle neyi görüşüyorsanız ona dönük bir kayıt düşüyoruz, mesela ev yoksunu olmak. Şimdi burada yaptığımız nedir? Evi olmayanlar orta gelir grubuna sahipse onları ev sahibi yapmak. Öyleyse onlar için ev fakiri kavramını kullanmanın ne mahzuru var? İşte lügatten uzak durursak yani zihnimizi tezyin etmekten, zihnimizi beslemekten uzak durursak buraya geldiğimizde de daha nakıs ifadeler kullanıyoruz. ‘ dedi.

‘İnkar çok kötü bir şey'

Konuşmasında muhalefetin inkar siyasetini eleştiren Milletvekili Aydemir Doğu Anadolu Bölgesinde hayata geçirilen yatırımları örnek göstererek; ‘İnkâr çok kötü bir şey. Şimdi, yakın zamanda Bingöl'e, Muş'a gittim. Emin olun, uçak inebilecek evsafta yollar yapılmış. Sadece şu olması lazım: ‘Efendim, biz daha iyisini yaparız.' Hayhay, alır başımızın üstüne koyarız ama yok derseniz bu inkâra girer, sizin de saygınlığınız kalmaz. Kimin nezdinde? Zaten millet nezdinde kalmaz da sizin de kendinize olan saygınız kalmaz.' kaydını düştü.

‘Erzurum Saltuklu Başkentidir'

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 1072 tarihinin önemine değinen Milletvekili Aydemir, ‘1072 niye önemli biliyor musunuz? Sadece Lûgat-it-Türk'ün kayda alındığı tarih değil, 1072, aynı zamanda Erzurum'un Saltuklu'nun başkenti olduğu zaman dilimidir ve Saltuklu bizim tarihimizi ifade ediyor, Selçuklu'nun membaı, kaynağı. Onlar gittikleri yerde Türk'e dair öylesine kayıtlar düşmüşler ki mesken noktasında da genetik kabuller oluşturmuşlar. Yani, konut üretiyoruz bize dönük ya da TOKİ'ye dönük tenkidiniz şu olsun, şöyle bir tenkit geliştirelim: “Arkadaşlar, bizim tarihî bağlarımızı ifade eden konutlar inşa edelim. Ceffelkalem bizimle, bizim mimari tarzımızla ilgisi olmayanları yapmayalım.” Bunu derseniz alır başımızın üstüne koyarız, bunun için söylüyorum ben.' Dedi.

Türk İslam Medeniyeti

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, 1072'de orada bir beylik kurmuşuz, 1074'te Kemaliye'ye gitmişiz, orada çok özel iskân zeminleri oluşturmuşuz ve burada özellikle arkadaşlar, milletvekili kardeşlerime bir tavsiyem, âcizane bir tavsiye; fırsatı olan mutlaka Kemaliye'ye gitsin. Kemaliye'deki zemin çok önemlidir; orada Türk'e dair, milletimize dair çok özel yapılar var. Niye bunu söylüyorum? Eğer bunları temaşa edersek, bunları gözlemlersek çok daha hususi çalışmaların altına imza atarız. ‘ diye konuştu.

‘Hayırlı olsun'

Milletvekili Aydemir sunumunun devamında, ‘Bugün biz burada milletvekiliyiz, bundan sonra olacaklar için de böyle, partilerin dirican kadroları için de bunun böyle olması lazım. Burada bir kanuni düzenleme var, çok esaslı öngörülerimiz var, millet nezdine açtığımız çok özel yapılar var, bunları inkâr çok basit, sıradan bir şey, bunu herkes yapar. Öyle değil, tenkit ama mutlaka ardından bir teklif olması lazım. Teklifin de millet nezdinde size saygı uyandıracağını bilmenizi istiyorum. Ben, Mustafa Savaş Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu kanun teklifinin altında kimin imzası varsa minnettarım. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. ‘ dedi.