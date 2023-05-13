Aydemir TBMM'deki 3 dönemi paylaştı

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de son defa basın toplantısı düzenleyerek, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Milletvekili olarak çalışmalarını “Millete Hesap Verme” bağlamında ayrıntısıyla ve dokumanlarla aktardı.

Milletvekili Aydemir, art arda 3 dönem milletvekili olarak görev yaptığını, yeni dönemde parlamentoda yer almayacağını anımsatarak, 25, 26. ve 27. yasama dönemlerinde TBMM'de ve Erzurum'da yaptığı çalışmaları da anlattı.

Aydemir 3 Dönemlik TBMM Çalışmalarını Paylaştı

Milletvekili Aydemir 26'ıncı dönemde 6 kanun teklifi, 4 Meclis araştırma önergesinde imzası bulunduğu, 3'ü Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları üzerinde olmak üzere 45 genel kurul konuşması gerçekleştirdiği, 3 kez gündem dışı söz alarak Genel Kurul'a seslendiğini bildirdi.

İstanbul Finans Merkezi Yasası

27'inci yasama döneminde TBMM Başkanlığına ilk imzasının bulunduğu, aralarında İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifinin de bulunduğu 5 kanun teklifi sunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 74 kanun teklifi ve 33 Meclis araştırma önergesinde imzası bulunduğunu belirtti.

Milletvekili Aydemir 27'inci dönemde, 6'sı Temel Kanun Teklifleri, 4'ü Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde olmak üzere 88 kez Genel Kurula hitap ettiği, bu dönemde 14 gündem dışı konuşma yaparak Genel Kurula seslendiğini açıkladı.

Aydemir'den 25, 26 Ve 27'inci Dönem Çalışmaları

7 Haziran 2015'te 25'inci yasama döneminde Milletvekili seçildiğini, seçimden 5.5 ay sonra erken seçime gidildiğini belirten Milletvekili Aydemir, 26 Eylül 2015 seçimlerinde yeniden 26'ıncı dönem AK Parti Milletvekili olarak temsil yetkisi kazandığını belirtti.

Hak Geldi Batıl Zail Oldu

26'ıncı dönemde terörle mücadele adına tarihi bir dönem yaşandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz 2016'de FETÖ iblislerinin milli iradeye ihanet ettiğini hatırlattı. Aydemir, ‘Biz terörle mücadele kaydında bir kararlılık üzereydik, Sayın Cumhurbaşkanımız o iradeyi koydu, sonra bunların partnerleri, ortakları beraber yol yürüdükleri fetö ihaneti baş gösterdi.15 Temmuzda bu Gazi meclise bombalarla, uçaklarla yöneldiler. Abide Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli iradenin lideri olarak tarihi bir dirayet kaydederek hainleri zillete gömdü. 252 kardeşimiz bu FETÖ ihaneti karşısında mücadele verirken şehit düştü. Neticede Hak geldi batıl zail oldu, Milli irade Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi bir duruş ve kıyam gösterdi, FETÖ iblisleri ebedi lanete büründü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

26'ıncı dönemin bir diğer ayırt edici özelliğinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, TBMM'de gerekli düzenlemelerin yapıldığını, 16 Nisan 2017 referandumunda Anayasa değişikliğinin kahır ekseriyetle kabul edildiğini hatırlattı.

Milletvekili Aydemir,26'ıncı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak biri geçici olmak üzere 4 bütçe tasarısının görüşüldüğünü, hemen tüm bakanlıkların bütçesi üzerindeki görüşmelerde söz alarak, milli irade tespit ve beklentilerini aktardığı, seçildiği il Erzurum ile ilgili olarak talepleri dillendirdiğini aktardı.

24 Haziran Seçimleri

Alınan erken seçim kararıyla 24 Haziran 2018'de seçime gidildiği ve kendisinin de Erzurum'dan 3'üncü dönem odağında Milletvekili seçildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, Milli iradenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk cumhurbaşkanı seçimini yaptığını, kendisinin de dönem itibarıyla parlamenter hükümet sisteminin son milletvekilleri arasında bulunduğunu aktardı.

Dış Mihraklarca Ekonomi Üzerinde Oynanan Kur Oyunları

27'inci dönemde dış mihrakların ülke ekonomisini çökertmeyi amaçlayan bir kur tezgahını sahneye koyduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağlarüstü bir yaklaşımla ortaya koyduğu yaklaşım ve projelerle bu oyunu bozduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, aynı dönemde küresel covid19 salgınının baş gösterdiğini, milletçe büyük sıkıntılar yaşandığını ve 2 yıllık sürede salgının siyaset ve ekonomiye damga vurgunu anımsattı. Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstün devlet adamlığıyla bu badirenin atlatıldığını, Türkiye'nin 150'ye yakın ülkeye sağlık desteği vererek, küresel bazda gündem oluşturduğunu bildirdi.

Plan Ve Bütçe Komisyonu Çalışmaları

27'inci dönem Plan ve Bütçe Komisyonunda da görev aldığını, dönem içinde tüm bakanlıkların bütçe görüşmelerinde Erzurum'a ilişkin notlar düşüldüğünü, milli iradeden sahada alınan tespitlerle konuşma yaptığını açıklayan Milletvekili Aydemir, Cumhuriyetin 100'üncü yıl ve Türkiye Yüzyılı bütçesini yaptıklarını aktararak, Erzurum adına da bir ilke imza attıklarını belirtti.

Allah Cumhurbaşkanımızdan Razı Olsun

Sunumunda, 3 dönem milletvekili olduğunu, kendisine bu imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylarıyla destek veren Dadaşlara minnettar bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Milletimize hizmet etmişsek bunun mimarı sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cenabı Hak bana milletime hizmet fırsatı tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. ‘ dedi

Bu Dualı Millet Liderimize Kahır Ekseriyetle Destek Verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abide bir şahsiyet ve dünya lideri olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Tek Bayrak, Tek vatan, Tek Millet ve Tek Devlet vurgusuyla ülkemizde kardeşlik, birlik ve beraberliği sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah kahır ekseriyetle yeniden seçilecek ve bu dualı millete hizmete devam edecektir Allah'ın izniyle.' diye konuştu.

Aydemir'den Teşekkür

TBMM'deki basın toplantısında ak Parti Grubuna, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine de teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu üç dönemde gerek genel kurul ve gerekse komisyonlarda milli iradenin sesi olmaya gayret ettik. Asla kimseye iftira atmadık, bühtanda bulunmadık, ötekileştirici olmadık ve hakaretamiz ifadelere tenezzül etmedi. Dadaş terbiyesini siyaset alanında da ortaya koyduk. ‘ dedi.

Basınımıza Minnettarız

Parlamento Muhabirleri başta olarak, tüm Erzurum basını, yaygın basın ve medya kuruluş ve mensuplarına kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür hissiyatını ifade eden Milletvekili Aydemir, TBMM çatısı altında 400'ü aşkın basın toplantısı düzenlediği, bu toplantıların tamamına basın mensuplarının teveccüh gösterdiğini aktararak, ‘Basın mensupları ve organlarına hasseten şükran borçluyuz. ‘ ifadesini kullandı.

Reform Ve Yatırımlarla Tarih Yazdık

Milletvekili Aydemir, Görev yaptığı üç dönem içinde AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak tarihi reform ve projelere ima atıldığı, yurdun dört bir yanında yatırımların yükseldiği, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden turizme, spordan ticarete kadar her sahada bir yatırım tarihi yazıldığını kaydetti.

Dönemdeki Erzurum Yatırımları

Basın toplantısında milli iradeyi temsil görevini yürüttüğü üç dönem odağında Erzurum'da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de değinen Milletvekili Aydemir, dönemde hayata geçirilen projelerle ilin bir Sağlık, Eğitim, Turizm, Ulaştırma ve Spor kenti haline geldiği, ilin 2. OSB'ye, Şehir Hastanesine kavuştuğunu, bunun özel sektör yatırımlarını Erzurum'a yönlendirdiğini söyledi.

Erzurum Her Alanda Marka İl Haline Geldi

Milletvekili Aydemir dönemde Adli Tıp, Pazar Yolu Entegre Hastanesi aile sağlık merkezi, 112 Acil istasyonu, Köprüköyü Entegre ilçe Hastanesi ve 15 yataklı 112 Acil istasyonu, Oltu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil istasyonu, Hınıs Aile Sağlığı Merkezi ve 4 hekimlik Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 acil istasyonu, Aşkale Acil Sağlık Merkezi ile 9 hekimlik acil istasyonu, Yakutiye 12 Mart Aile Sağlık Merkezi, Tortum Aile Sağlığı Merkezi, Palandöken Nene Hatun Aile Sağlığı Merkezi 112 acil servisinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Havalimanı, Bölünmüş Yol, Baraj Ve Tünel Yatırımları

Dönemde Erzurum Havalimanın her türlü iklim koşulunda hizmet verebilecek konuma taşındığı İlin 700 kilometrelik bölünmüş yola kavuştuğu, DSİ'nin HES ve sulama barajları ve gölet yatırımlarında rekor düzeyde projeyi hayata geçirdiğini, Erzurum'un barajlar şehri konumunu kazandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ilde doğalgazın ulaşmadığı ilçe kalmadığı, alt yapısız köy bulunmadığı, kırsalda refah düzeyini artıran hizmetlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Basın toplantısında görev yaptığı dönemde Erzurum'un bir geçitler şehri haline geldiği, Erzurum'un denize kavuştuğunu aktaran Milletvekili Aydemir, Ovit, Pirinkayalar, Kop, Palandöken, Salmankaş, Çirişli, Kireçli, Dallıkavak, Kırık, Zigana gibi tünelleri örnek gösterdi.

İlçeler Bazlı Marka Konsepti

Dönem içinde ilçeler kaydında tarihi atılımların gerçekleştirildiğini, marka ilçeler konseptinin hayata geçirildiğini ve tüm ilçelerde refahı artıran projelerin kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, İlin kentsel dönüşüm odağında da tarihi hizmetler aldığını aktardı.

Eğitim Yatırımları

Sunumunda Erzurum'un eğitim alanında aldığı hizmetleri de hatırlatan Milletvekili Aydemir, kendisinin de imzasını taşıyan Eğitim Kampüsü Projesi önerisinin hayata geçirildiği ve ilin kampüse kavuştuğunu anlatarak, Erzurum'un Tarım Hayvancılık Lisesine sahip iller arasına katıldığını bildirdi.

Görev yaptığı dönemde Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik üniversitesi ile ilgili olarak geliştirilen projeler ve hayata geçirilen yatırımlar hakkında da bilgi veren Aydemir, ilgili dokümanları basın mensuplarıyla paylaştı.

Vakıf Anıtı Ve Pasinler Markası

Erzurum Kültür ve Turizm yatırımları hakkında da geniş ve dokuman kayıtlı sunum yapan Milletvekili Aydemir, Anadolu tarihinin Erzurum'da yazıldığı, 1048 Pasinler Zaferi ile 1071 Malazgirt zaferinin hazırlandığını aktararak, ilk vakıf senedinin yazıldığı Pasinler'in Anadolu Vakıflar Tarihinin başkenti haline geldiğini, bunun döneminde yapılan Vakıf Anıtıyla tescil edildiğini bildirdi. Aydemir Vakıflar Abidesinin tesis edilmesi sebebiyle Erzurum adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet ve şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Erzurumspor

Gerek Genel Kurul, gerek Plan ve Bütçe Komisyonu ve gerekse basın toplantılarında, Erzurum'un sportif ruh ve duruşunu ifade eden Erzurumspor'u gündeme taşıdığı, mavi beyazlı ekibe yapılan haksızlıkları anlatarak TFF camiasının dikkatlerinin çekildiğini, bunun tutanak ve kayıtlarla sabit bulunduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığından yeni stadyum yatırımı sözü aldıklarını paylaştı.

Aydemir, tüm yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde hükümetlerin, AK Partinin, Cumhur ittifakının eseri olduğu, kendilerinin de milletvekili olarak katkı sunduğu ve komisyon ve genel kurul çalışmalarında Erzurum'u gündeme taşıma odağında özel bir dikkat ve hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

14 Mayıs Seçimleri

AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 65 milyon seçmenin 14 Mayıs'ta sandık başına giderek, gelecek 5 yıl için kendisini yönetecek isimleri tayin edeceğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Muharrem İnce'ye yönelen seçmen, bunu yapanlara sandıkta demokratik bir ders verecek." dedi.

Demokrasinin, millet iradesinin sandığa hakkıyla yansıtıldığı ve faul yapılmadığı zaman zirve bir yönetim şekli olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin kendisine yönelik bir kumpasla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

İnce'nin, başaramayacağı için değil kaset kumpası nedeniyle adaylıktan çekildiğini kaydeden illetvekili Aydemir, "Adamcağız haklı olarak feveran ediyor, 'Öyle bir şey yok.' diyor. Adaylıktan çektirebilmek için bel altı vuruşlar yaptılar. Bu yıllarca tartışılacak. Muharrem İnce'ye yönelen seçmen, bunu yapanlara sandıkta demokratik bir ders verecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dirayeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli bir lider olduğunu, onu alt edebilmek için de birçok oyunlar oynandığını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi hakkıyla yöneteceğine kaç kişi inanıyor?" diye sordu.

Millet İttifakı'nın, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin, sonrasına bakarız." düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Böyle bir rezalet olabilir mi? Milletimize yalvarıyorum, sandığa gittiğinizde bu resmi gözünüzün önüne koyun. Aksi halde önümüzdeki 5 yıl öyle bir hale gelir ki nasıl çıkacağız diye düşünürsünüz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası

TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttüğü ve Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) üyesi olarak görev yaptığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türk Dünyasına yüreğini reddetmiş birisi olarak Cenab-ı Hakka bunu bahşettiği için sınırsız şükürler olsun. ‘ niyazında bulundu.

Basın toplantısının son bölümünde, Erzurum'un tarih yazan bir belde, Çanakkale Ruhunu aziziye Destanı ile vurgulayan bir şehri mübarek olduğunu, tarihin nabzının Erzurum'dan attığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Çünkü bu vatanı Vatan kılan ilin adı Erzurum'dur' dedi.