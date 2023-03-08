Aydemir: ‘Türkiye Yüzyılının dayanağı analarımızın duasıdır'

Milletvekili Aydemir, ‘Anadolu'ya mana, Yüce milletimize ilham veren milli ve manevi şuur ve ruhun kaynağı olan; Anadolu Bacıları değerlerini canlı ve diri tutan Analarımız, kardeşlerimizin Kadınlar Gününü tebrik ediyor, milli birlik ve beraberlik kararlılıkları, kardeşlik imanına güç veren dualarını paylaşıyoruz.‘ dedi.

Aydemir Kadınlar Gününü Kutladı

Milli benliğimizi tarif edilir kılan, yüce milletimize özgü edep, iffet ve faziletin ifadesi olan Analarımızın duası, asırlara yürüyüşümüzde yegane dayanağımızdır.' diyen Milletvekili Aydemir, "Türk toplumu dünyada nizam veren bir pozisyon almışsa bu onların sayesindedir." diye konuştu.

Kadınlar Hamiyet ve Fedakarlık Timsali

Kadınların hamiyet, fedakarlık timsali olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, deprem bölgesinde yaşanan bir olayı paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Yüzyılın afetinde kaydedilen ibret verici bir olayı yaşadık. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra yaşamını yitiren bir kızımız, vefatından önce not düşüyor. Diyor ki, ‘bana bir şey olursa biriktirdiklerim ile annem hacca gitsin'. Ne kadar yüksek bir düşünce. Bunu söylediğinde ölümle burun buruna. Şu inanca bakar mısınız? Şu imana bakar mısınız? Şu yaklaşıma, annesine duyduğu muhabbete bakar mısınız? Ve bu kadınların elleri ayakları öpülür ise az değil midir? ‘ dedi.

Aydemir Gündemi Yorumladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında son siyasi gelişmeleri ele aldı, seçim sürecine ilişkin gündemi yorumladı. Milletvekili Aydemir, "Altılı masa, adeta çocukların evcilik oyunu var ya, evcilik oynar gibiler. Kumar masasının etrafında bireysel ne elde edebilirimin peşindeler." dedi.

Kadınların siyasette de yer aldığını, çok sayıda kadının siyasete değer kattığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "siyaseti hercümerç eden kadınların da bulunduğunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onlardan biri olduğunu" belirtti.

Akşener'e Tepki

Akşener'in altılı masaya yönelik sözlerinden rücu ederek tam tersi bir hale geldiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Dün bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Akşener, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı açıklanırken yüzünüz asıktı. Buna ne diyeceksiniz?' sorusuna, 'Hayır, ben deprem zemininde nasıl gülebilirim?' diyor. Hemen ardından kahkaha tufanı atıyor. Samimi olmayınca Cenabıhak da böyle afişe ediyor. Samimi olmak lazım. Kadınlarımız mübarek, çok özel ama siyasi zeminde bazen bu neviden insanlar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Onlar, LGBT'cilerle yürümezler'

Saadet Partisi seçmeninin yüzde 90'ının, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun durduğu yerde olmadığını belirten Milletvekili Aydemir, "Onlar, LGBT'cilerle yürümezler. Onlar, İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmazlar. Ben bunu biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yöresinde olanlar, 'İlk yapacağımız şeylerden biri İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmektir.' diyor. Öyleyse Saadet Partisi seçmeni bunu yapmayacaktır. Tıpkı İYİ Parti seçmenleri gibi. İYİ Parti seçmenlerinin de kahir ekseriyeti bu devleti 'terörist' diye tarif edenlerle yol yürümezler. Seçmenleri, bunlara seçimde sukutu hayal yaşatacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Muhalefetin Millete Yaklaşımı Samimiyetsiz

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilliği paylaşımları yapıldığına da değinen Milletvekili Aydemir, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilen belediye başkanlarına bakın. İcraat olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ne yapmış da bunları cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaklar? Size düşen, 'Bulunduğunuz yeri düzgün hale dönüştürün işinizi güzel yapın, belediyeleri düzgün idare edin.' demek. Bunu söylemiyorlar tam tersine bir de cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceklermiş. Şu hale bakın. Bu milleti ne kadar hafife alıyorlar. Bunlarda samimiyet yok, yalnızca bireysel paylaşım var. Bu millete dönük en küçük hizmet kırıntısı yok. Böyle olsa depremi yaşıyoruz, on binlerce insanımızı kaybettik, milyonlarca insanımız yuvasından oldu. Bugüne kadar bir tanesinden somut proje duydunuz mu? Yok. Çünkü bunların yapacakları bir şey yok."

Evcilik Oyunu Oynar Gibiler

Altılı masayı eleştiren Milletvekili Aydemir, "Bunlar adeta çocukların evcilik oyunu var ya evcilik oynar gibiler. Masa kuruyorlar, en nihayetinde kurdukları masanın adını da kendileri tarif ettiler: 'Kumar masası.' Kumar masasının etrafında bireysel ne elde edebilirimin peşindeler. Bunların maskesi nasıl düşecek, makyajları nasıl akacak ve birbirlerine nasıl düşecekler hep beraber göreceğiz. Çünkü bunların millet diye bir dertleri yok." İfadelerini kullandı.

Dertleri Makam Paylaşımı

Muhalefet masasının millete hizmet değil, makam paylaşa derdinde olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilen belediye başkanlarının yönettikleri illerde halkı hizmetsizliğe duçar kıldıklarını belirtti.

Muhalefetin Millet İçin Ürettiği Proje Yok

Milletvekili Aydemir, ‘Bunlar da samimiyet yok. Bunlarda sadece bireysel paylaşım var. Bu millete dönük en küçük zihin haritalarında hizmet kırıntısı yok. Bakın depremi yaşıyoruz. 10 binlerce insanımızı kaybettik. Milyonlarca insanımız bu afetten etkilendi. Yurdundan, yuvasından oldu insanlar. Bugüne kadar bunların bir tanesinden somut bir proje duydunuz mu? Deprem bölgesindeki o illeri mamur hale dönüştüreceğiz, behemahal şunları yapacağız, diyenlerini duydunuz mu? Yok, çünkü bunların yapacakları bir şey yok.' dedi.

Aydemir'den Fark Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm mesaisini depremzedelerin yarasını sarmak ve asrın afetinden etkilenen bölgeleri inşa ve ihyaya ayırdığını, siyaseti ise süreçte gündeminde tutmadığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Farkı göstermek için söylüyorum, farka bakar mısınız? Cumhur İttifakı ve Liderimizin meselesi nedir, onlarınki nedir?' diye konuştu.