Aydemir: ‘Vakit, cumhur ittifakında buluşma vaktidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şerrin tüm dış ve iç aktörleriyle Türkiye'yi hedef aldığı, milli irade metanet ve duruşunu bozmaya çalıştığı, küresel ihanet çetelerinin mukaddesata ve inanç sahiplerine tezgah düzenlediğini kaydederek, ‘Vakit Cumhur İttifakında bütünleşme, vakit bu ittifakın ruhuna yürek adama vaktidir' dedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ İLA'YI KELİMETULLAH YOLUNDA DEVLET-İ EBED MÜDDETTİR'

‘Bizim yegane önceliğimiz İla'yı kelimetullah yolunda devlet-i ebed müddettir' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakının ortak davası mübarek, seferi kutludur. Bu seferde buluşanlar, milletin birliği, devletin dirliği, vatanın bütünlüğüne nefislerini adayanlar; mukaddesat uğrunda canlarından geçmeyi vazife bilenlerdir.' tanımlamasını yaptı.

‘ŞER ODAKLARININ YOLUNU KESECEĞİZ'

‘Yeryüzünde Türk Milletinden gayrı şehitliği ülkü edinmiş bir başka millet; ezan, bayrak, vatan ve devlet rabiası yolunda ölümü göze almış bir başka irade yoktur.' kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Meselemiz seçim değil, Cumhur İttifakı settiyle, Yeni Zelanda'da ortaya çıkan, düşünce ve inanç katilleri ve katliamına, hasbi bir duruş, kalbi bir kararlılıkla dur demek, şer ve ihanet odaklarının yolunu kesmektir.' dedi.

MİLLİ İRADE KIYAMDA

Milletvekili Aydemir, Yeni Zelanda'daki menfur saldırıyla ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı menfur kin ve nefret kaydının; milli iradeye yeniden diriliş ruhu kazandıran, yeryüzünde ecdat üslup ve hoşgörüsüyle adaleti hakim kılmak isteyen abide bir liderin şahsında Türk Milletini yok etmek olduğunu; milli iradenin cumhur ittifakı buluşmasıyla bu hain emel ve sahiplerini zillete gömeceğini söyledi.

İSPİR VE PAZARYOLU BULUŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart Yerel Seçimleri İspir ve Pazaryolu etabında dadaşlarla tefekkür etti; ülke, bölge ve il gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. İspir ve Pazaryolu'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı buluşmasında dadaşlara seslenen Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının Türk siyasi tarihinde bir ilk olduğunu, bu ittifakta buluşanların milli gönül tarihinde özel bir yer kazandığını kaydetti.

MHP VE AK PARTİ'DEN ORTAK TOPLANTI

İspir'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li Ahmet Coşkun, AK Parti ve MHP ilçe Teşkilatı yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti ‘ye gönül vermişlerin ve MHP'lilerin yürekten desteklediği adayımızla 2 partinin ortak toplantısında konuştuk. Vurgumuz, “17 yılda 170 yıla sığmayan ak hizmetlereydi.” Şükür, İspir 31 Mart'a hazır. ‘ ifadesini kullandı.

İSPİR ESNAFINDAN MİLLİ DURUŞ

İspir'de Cumhur ittifakının adayı Ahmet Coşkun'la birlikte esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, İspir esnafının tek yürek halinde milli bir duruş sergilediğini vurgulayarak, ‘Kardeşlerimiz, bölücülerle seçim ittifakı yapan zillet ittifakını bildiklerini; Şehitlerimizin ruhunu muazzep kılan bu namertliğe 31 Mart'ta cevap vereceklerini ifade ettiler. İspirli dadaşlara minnettarız' kaydını düştü.

AYDEMİR'DEN MHP'YE ZİYARET

İlçede Cumhur ittifakı heyetiyle birlikte İspir Devlet Hastanesi ziyaret eden Milletvekili Aydemir, hasta ve hasta yakınlarının ülke için yaptığı birlik, dirlik ve beraberlik dualarına ortak oldu. Milletvekili Aydemir daha sonra MHP ilçe teşkilatında Cumhur İttifakı buluşmasını ele alarak, çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Müştereği yüksek 2 parti tabanındaki uyum ve iştiyak başarıyı doruklara taşıyacaktır. MHP'li kardeşlerimizin misafirperverliklerine minnettarız. ‘ dedi.

KIRIK VE DALLIKAVAK TÜNELLERİ GÜNDEMİ

İspir ziyaretinde Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun'la birlikte Kaymakam Faruk Erdem'i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçede kaydedilen yatırımları, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ovit'i çok daha fonksiyonel kılacak Kırık ve Dallıkavak tünellerine ilişkin çalışmaları ele aldı.

AYDEMİR'DEN PAZARYOLU ESNAFIYLA MEŞVERET

Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Heyet daha sonra 31 mart seçimleri Pazaryolu etabını gerçekleştirdi. İlçe esnafını ziyaret eden Aydemir, yaptığı açıklamada, ‘Pazaryolu ilçemiz esnafıyla kucaklaştık. AK Parti adayımız İbrahim Şahin'e destek talebimize yürekten onay veren kardeşlerimize minnettarız. Paylaşılan kanaatler çok net: Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Sayın Mehmet Sekmen'e yol arkadaşı olacak Şahin'in projeleri Pazaryolu'muza yeni ufuklar açacak.' değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UFKUNDA YÜRÜMEK KARARLILIĞI

Pazaryolu sakinlerinin ortak bir vurguyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda yürümek kararlılığı gösterdiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Pazaryolu hemen her seçimde Türkiye'de AK dereceler yapmış bir ilçemiz. Ziyaretimizde bu kararlılığı bir defa daha görmenin hazzına vardık. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle yaptığımız toplantıda 31 Mart'a kadar nefessiz çalışma kavlinde bulunduk. İlçedeki Ak duruşa minnettarız. ‘ dedi.