Aydemir: ‘Yegane gücümüz mukaddesatımızdır'

Çanakkale'de en beliğ ifadesini vurgulayan, kaynağı mukaddesat olan bu mana gücünün aşamayacağı engel, yıkamayacağı set yoktur. Barış Pınarı Harekatı bu kudretin tarih önünde bir kez daha kaydedilmesidir' dedi.

‘ŞÜHEDAMIZIN KUTLU AMACINI DAİM DİRİ TUTACAĞIZ'

Milletvekili Aydemir, ‘Ecdadından aldığı ilham, tarihinden gelen asaletle; İlayı kelimetullah uğrunda can adayarak; ‘Yüce Milletimize kefen biçenin akibeti berbat olur' hakikatini asrın idrakine bir kez daha belleten şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kutlu amaçlarını diri tutmaya bir kez daha ahdediyoruz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR'DEN ERZURUM MESAİSİ

Yasama çalışmaları kapsamında Erzurum mesaisinde bulunan Milletvekili Aydemir, Yakutiye'de gerçekleştirilen Muhtarla istişare etkinliğine katıldı. AK Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İlçe Başkanı Recep Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Büyükşehir ve Yakutiye Belediye Meclisi üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yer aldığı toplantıda, temel gündem Barış Pınarı Harekatıydı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü tarihi harekatın muzafferiyetle sonuçlanması niyazlarının yükseldiği toplantıda, şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

MUHTARLAR ZİRVESİ

Yakutiye Muhtarlar Zirvesi'nde bir diğer gündem ise ilçede 2019 sürecinde öngörülen ve hayata geçirilen yatırımlar, 2020 yılı hizmet hedefleriydi. Toplantıda söz alan muhtarlar beklenti ve taleplerini aktardı, İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar 31 mart 2019'dan bugüne ilçede kaydedilen yerel yönetim yaklaşımını paylaştı, AK Parti il Başkanı Öz, 2023 vizyonunu değerlendirdi. Milletvekili Aydemir yaptığı sunumda, ilçenin farkındalık odağında kaydettiği gelişmelere ve yerel yönetimlere sağlanan desteklere değindi.

SEKMEN VE UÇAR'A ÖVGÜ

Milletvekili Aydemir, zirve sonrasında yaptığı paylaşımında, ‘Yakutiye İlçemizin 50'ye yakın muhtarıyla bir araya gelip belediyelerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Mahmut Uçar'ın, hizmetleri kuşatan anlayışına ilçe belediyelerimizin kucak açan yaklaşımı memnuniyet katsayısını artırdı. Muhtarlarımıza minnettarız. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR TOPTANCILAR SİTESİNDEYDİ

Milletvekili Aydemir, Erzurum saha çalışmaları düzeyinde, daha sonra Erzurum Toptancılar Sitesini ziyaret ederek, sosyal ve ekonomik gündem ve güncele dair değerlendirmelerde bulundu. Site Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Birlik ve yöneticilerle bir araya gelen Aydemir, tüccar kesiminin beklenti ve sorunlarını ele aldı.

BAŞKAN BİRLİK'LE EKONOMİ İSTİŞARESİ

150'yi aşkın toptancının faaliyet verdiği Toptancılar Sitesi istişare ziyareti sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Site yöneticisi Mustafa Birlik beyle hem sitenin sorunlarını hem de ‘Biz Türkiye'yiz' diyerek, Barış Pınarı Operasyonunu konuştuk. Toptancılar Site esnafını ziyaret edip ticari, siyasi gelişmeleri yorumladık. Dadaş meşrepli hemşerilerimin altını çizdikleri vurgu; milletimize kefen biçme hesabı yapanlara dünyayı dar etmek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlık, onun ufkunda yürümekte kararlılık gösteren esnafımız, müşterek bir duruşla yürekten ‘Biz Türkiye'yiz' diyorlar. Bu asil duruşu sergileyenlere müteşekkiriz. ‘ dedi.

HINISLIOĞLU'YLA GÜNDEME DAİR

Milletvekili Aydemir Toptancılar Sitesi ziyareti çerçevesinde, ETB eski başkanı İ. Hakkı Hınıslıoğlu'nu ziyaret ederek, il ticaret vizyonu, tarım kesimi beklenti ve öngörüleri kapsamında istişarede bulundu. Hınıslıoğlu'nu, ‘Erzurum ticaretinin, siyasetinin, ziraatinin hafızası' olarak takdim eden Aydemir, ‘

Sayın Hınıslıoğlu'nun 40 yıla yakın yaptığı Ticaret Borsa Başkanlığı birikiminden sürekli istifade ediyoruz. Ziyaret edip son gelişmeleri, Biz Türkiye'yiz' bağlamında istişare ettik.' paylaşımını yaptı.