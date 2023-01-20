Aydemir: ‘Yeniden bir demokrasi şöleni yaşanacak'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, seçimin akşamında yeniden bir demokrasi şöleni yaşanacak." dedi.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında seçim tarihini mayıs ayı olarak açıkladığını söyledi.

Muhalefetin Adayı Ortada Yok

Muhalefetin, "Siz seçim gününü açıklayın biz hemen iki gün içerisinde adayımızı belirleriz." açıklamalarında bulunduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, seçim tarihinin belirlenmesine rağmen muhalefetin adayını belirlemediğini belirtti.

‘Muhalefet kendi içinde kavgalı'

6'lı Masanın yaklaşımını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce iri kıyım laflar edip, ‘Siz seçimin gününü açıklayın, seçim zamanı belirleyin. Biz hemen 2 gün içerisinde adayımızı açıklarız' diyenlerden hiç ses seda var mı? Muhalefetten ‘adayımız şudur' diye bir açıklama var mı, asla. Çünkü aralarındaki kavga devam ediyor' diye konuştu

‘Samimiyetsizler'

Altılı masanın içerisinde Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in açıktan kavga ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sıkılma yok bunlarda, milletle dalga geçme var. Yani samimiyet yok. Samimiyet, birbirlerine karşı kalbi, hasbi yaklaşım da yok, içten değiller. Hep hesap tutarak geldiler bugüne kadar. Millet de bunların hesabını tutuyor. Az kaldı, göreceğiz Allah'ın izniyle. Yakın zamanda hep birlikte dumura uğrayacaklar, birlikte göreceğiz inşallah.' Dedi

Akşener'e Tepki

Akşener'in demokrasi söyleminin dayanaksız olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Akşener çıkıp demokrasiye vurgu yapıyor. Ya demokrasi senin semtine uğramamış. Bizzat sen söylüyorsun Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım diyorsun. Ne zaman 28 Şubat sürecinde. Ve sen 28 Şubat sürecindeki duruşunla beraber demokrasiden fersah fersah uzak olduğunu zaten göstermişsin. O zaman başörtülü kardeşlerimize, kızlarımıza, evlatlarımıza yapılan zulmün bizatihi şeriklerinden biri olmuşsun. Bunu kendin söylüyorsun, orta yere çıktı. Bütün bunlara rağmen şimdi kalkacaksın Demokrasi nutku atacaksın. Var mı böyle bir şey? Bu millet her şeyi gördü. Recep Tayyip Erdoğan dönemiyle beraber her şey aşikar oldu, insanlar bir de demokrasinin lezzetine vardılar. Bundan sonra size oralardan ekmek çıkmaz. Ne yaparsanız yapın, göreceğiz. Sandıklardan bir sel çıkacak göreceksiniz Allah'ın izniyle. Ben bunu biraz daha ileriye götürüyorum. Bir tsunami geliyor. Neyin tsunamisi? Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda birleşmiş milli iradenin, oylarıyla sandıktan özel demokrasi dersi vereceğinin tsunamisi, bunu bekleyin. ‘ dedi.

Bizim Adayımız Belli

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin muhalefeti korkuttuğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mızdan öylesine korkuları var ki Anayasa'da çok net ifade bulmasına rağmen kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, seçimin hemen akşamında yeniden bir demokrasi şöleni yaşanacak." diye konuştu.