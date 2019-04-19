Aydemir: ‘Yüce milletimiz insanlığın umududur'

Aydemir, Yeni Zelanda'da olduğu gibi İslam Aleminin ifade ettiği manayı yıkmak ve yok etmek amacıyla sahnelenen küresel suikastlar karşısında müslümanların birleyici ve birleştirici bir kararlılık sergilemesi gerektiğini söyledi.

AYDEMİR İSLAMOFOBİ'YE DİKKAT ÇEKTİ

Dünya'da yayılmaya çalışılan İslamofobi'ye dikkat çeken Milletvekili Aydemir, yeryüzünü kan ve gözyaşına boğmak isteyen, insanlığa ihaneti vazife edinmiş kitleler karşısında, Müslümanların vahdet ve tevhitten ayrılmaması, hayat tarz ve üslubu, adalet ve hak eksenli mesajlarıyla inananların örnek bir duruş göstermesinin şart olduğunu bildirdi.

BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI VERMELİYİZ

Müslümanların, mukaddesatından aldığı feyiz ve ilhamla, idrakini basiret ve aklı selim ile ortaya koyması vakti olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif, İslam Alemi ve Türk Milletinin muhteşem asırlarını; ‘O vahdet işte bütün ihtişamınızdaki sır' ifadeleriyle tarif ediyor. Yeryüzünde adalet, hoşgörü ve sevginin temsilcisi olan Yüce milletimizin küresel vicdansızlar karşısında vereceği tek mesaj birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusudur. ‘ dedi.

YÜCE MİLLETİMİZ İNSANLIĞIN UMUDUDUR

Akif'in; ‘Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar/O rüku olmazsa dünyada eğilmez başlar' diye tarif ve tasvir ettiği Anadolu Coğrafyasının, her dem ve zamanda bir vecd ve iman adresi olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Allaha dayanan, çalışmaya sarılan ve ilahi hikmete teslim olan Yüce milletimiz, İslam alemini kavuran ayrılıkların giderilmesi, vahdet ve tevhidin hakim kılınmasında tek umuttur. Mazlum ve mağdur milletlerin sığınağıdır. Biz millet olarak, bize verilmiş olan kardeşlik lütfunu daha da sağlamlaştırmak, saflarımızı sık ve adalet ve hakkı kaydeden ilahi mesajları diri tutmak zorundayız. ‘ mesajını verdi.

TEBRİK

Milletvekili Aydemir, ‘inanların hakka zahir olmaya her an mecbur' olduğunu, Akif'in bu hakikati, ‘Şehamet dini gayret dini ancak Müslümanlıktır/Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır' belagatiyle kaydettiğini hatırlatarak, ‘Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım/Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım' imanını taşıyan yüce milletimizin Berat Gecesi coşkusunu; yine İstiklal Marşı şairimizin, ‘Ya rab, şu muazzam vakitler hürmetine/Kaldır aradan vahdete hail ne ne ise' niyazını yürekten paylaşıyoruz.' dedi.