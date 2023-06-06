Aydemir'den bir kitap daha

Erzurum'un tarihine, kültür ve sanatına ayna tutacak olan bir eser daha okuyucuyla buluştu. Doç.Dr. Bünyamin Aydemir tarafından kaleme alınan "Anılarda ve Tanıklarla Erzurum'da Tiyatro" adlı kitap, Atatürk Üniversitesi Yayınevi yayınlarından e-kitap olarak yayımlandı.

Geçmişten günümüze Erzurum'daki tiyatro birikimini, tiyatro etkinliklerini ve tiyatro adamlarını kayıt altına alan kitap, yürütücülüğünü Doç.Dr. Bünyamin Aydemir'in yaptığı ve öğrenci Nehir Dinç'in de araştırmacı olarak görev aldığı Bilimsel Araştırma Projesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

100 yıllık tiyatro tarihinin fotoğrafı

Kent kimliğini oluşturan temel bileşenlerden olan tiyatronun neredeyse 100 yılının fotoğrafının çekildiği kitapta özel ve amatör tiyatrolardan resmi ve kurumsal tiyatrolara, tiyatro emekçilerinden tiyatro etkinliklerine varıncaya kadar Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun hemen her noktasına dikkat çekiliyor.

750 sayfa dolu dolu bir kitap

800 sayfaya yakın bir içerikle Erzurum'un tiyatro geçmişini gözler önüne seren kitapta özellikle Cumhuriyet dönemi ve yoğunluklu olarak da son 60 yılın tiyatro çalışmalarına, etkinliklerine, tiyatro kurumlarına, tiyatro gruplarına ve emekçilerine dikkat çekilen kitapta, tiyatroya emek vermiş 21 sanat ve kültür insanıyla da söyleşiler yer alıyor.

Haberler, yazılar, görseller...

Kitapla ilgili açıklamada bulunan yazar Doç.Dr. Bünyamin Aydemir, kitapta özel ve amatör tiyatroların ve tiyatrocuların çalışmalarının görsellerle birlikte ele alındığını, tiyatroyla ilgili 1950 sonrası çeşitli gazete haberlerine ile yazılarına yer verildiğini belirtti.

Aydemir kitapta ayrıca Erzurum Devlet Tiyatrosunun kuruluşundan Aralık 2022'ye kadar sahnelediği tüm oyunların görselleri ve ekip listeleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun da yine kuruluşundan Aralık 2022'ye kadar sahnelediği tüm oyunların görsellerine ve ekip listelerine de yer verildiğini ifade ederek, "kitap tiyatro sanatının Erzurum'daki yeri ve öneminin belirlenmesine yarar sağlamasının yanı sıra tiyatronun şehirle ilişkisine, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında ne tür etkilerde bulunduğunun tespit edilmesine de hizmet edecektir. Ayrıca söyleşiler aracılığıyla, sözlü yapı içerisindeki bilgi ve görüşlerin yazılı olarak kayıt altına alınması sayesinde şehrin kültür ve sanat belleğine de kaynaklık edecektir" dedi.

Herkes okusun diye e-kitap

"Anılarda ve Tanıklarla Erzurum'da Tiyatro" adlı kitap e-kitap olarak https://ekitap.atauni.edu.tr/index.php/anilarda-ve-taniklarla-erzurumda-tiyatro/ adresinden okuyucuların erişimine açılırken, kitabın ücretsiz bir şekilde hem sözü edilen siteden okunabileceği hem de PDF olarak indirilebileceği kaydedildi.