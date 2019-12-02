Aydemir'den bütçe tarifi

' dedi.

KIRIK TÜNELİ HATIRLATMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu. Erzurum Kırık Tüneli Yatırımının da diğer yatırımlar gibi yükseldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 2020 yılı bütçesini ‘millet odaklı', ‘milleti merkeze koyan' bir bütçe, asla milleti ihmal etmeyen, dahası istismar etmeyen bir bütçe olarak tarif etti.

AYDEMİR'DEN BÜTÇE TARİFİ

Milletvekili Aydemir, ‘Bütçe -yani Cumhurbaşkanlığı, kurumları da içine alarak söylüyorum- millet odaklı, milleti merkeze koyan bir bütçe, asla milleti ihmal etmeyen, dahası istismar etmeyen; bakın, çok çok mühim. Ben daha önce bir şey söylemiştim: Sivas'ta yerel seçimlerin ilk mitingi yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız hitap ediyor. Aşağıdan birileri “Efendim, biz kadro istiyoruz.” dediler Sayın Cumhurbaşkanımıza. Başka bir lider olsa samimi söylüyorum- sükût eder en azından ama o, kalbî olduğu için, içiyle dışı bir olduğu için “Hayır, ülkemizin imkânları buna elvermiyor.” dedi. Oradan seçim olacak- seçim zemininde bunu yapıyor. Şimdi, şu EYT'ler. Daha önceki tavırları biliyoruz, bu ülkenin geleceğine tasallut eden politik tarzları hepimiz gördük, yaşadık. Ama şimdi ne yapıyor? “Asla.” diyor. “Ülkemizin imkânları, geleceğimiz karartılma adına ben bunu yapmam.” diyor. Dolayısıyla samimi, içten, kalbî tenkitler eyvallah ama öforik özellikle karartmaya dönük olanlara da pes demeyeceğiz yahut geçit vermeyeceğiz. Yaptığımız budur. ‘ dedi.

‘MİLLETE BÜHTAN, MİLLETE İFTİRA BİZİM VİCDANIMIZI YARALIYOR'

Diyanet işleri Başkanlığı kaydında yapılan eleştirilere tepki veren, soydaş ifadesine yönelik itirazları reddeden Milletvekili Aydemir, ‘Dolayısıyla buradan bakıp bize tenkit yöneltmek çok ciddi bir haksızlıktır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığında bu söyleniyor. Bizim “soydaş” kavramını kullanmamızdan daha tabii ne olabilir? Kaldı ki biz milletçe dünyada var olduğumuzdan bu yana hep adalet dağıtmışız, bu yaklaşımımızla yapmışız. Dolayısıyla millete bühtan, millete iftira bizim vicdanımızı yaralıyor; biz milleti temsil ediyoruz. ‘diye konuştu.

KAYYUM ATAMALARI

Bazı HDPli Belediye Başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili olarak, ‘Ertesi gün görevden alındılar' iddialarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir seçim oluyor, seçimin sonuç ifade edebilmesi için mutlaka ve mutlaka sürecin tamamlanması lazım. Yani seçim oldu. Ne zaman? 24 Haziranda. Ben milletvekili mazbatamı almadan önce, milletvekili olmamın onayı söz konusu değil ki. Dolayısıyla efendim 1 Nisanda “Bu görevden alınsın.” gibi bir tarzı burada ortaya koymak büyük bir haksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Ben yazıları okudum. 19 Ağustos tarihi itibarıyla böyle bir işlem başlatılmış ama onun önceki süreçleri var. ‘ dedi.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI VE MİLLİ YAKLAŞIM

Değerlendirmesinde Savunma Sanayi Başkanlığının çalışmalarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘

Bizim bütçelerini görüştüğümüz kurumlarımız var, kuruluşlarımız var. ‘Bizim en büyük yatırımımız “millî” ve “yerli” kavramını zihinlere nakşetme yatırımı olmuştur. Bakınız, kavramlar, isimler hayatımızı şekillendiriyor, bunlar bütün bir topluma yön veriyor. “ATAK” “GÖKBEY” “ANKA” “BAYRAKTAR” “AKINCI” “AKSUNGUR” “ATMACA” “KORKUT” “GÖKDENİZ” “HİSAR” milletimizi ifade eden isimler ve bunlar eşsiz hizmetlere konulmuş, ad olmuşlar; şevkimizi artıran yaklaşımlar. Dolayısıyla, bizim Savunma Sanayii Başkanlığımıza hususen burada şükranlarımı sunuyorum, müthiş bir gayret koyuyorlar, müthiş bir çalışmayla millet evlatlarının çok daha müreffeh şartlarda yaşamaları için bir zemin oluşturuyorlar. Buradaki heyetin tamamı bu kıvamda, bu nitelikte. Millî İstihbarat Örgütümüz, Millî İstihbarat Teşkilatımız, şu anda dünyada öykünülen, hakikaten özenilen bir kurum hâline geldi. Ne adına yapıyor bunu? Millet adına yapıyor. Bizim verdiğimiz, burada hazırladığımız, oylayacağımız bütçelerle bunları yapıyorlar. Öyleyse bunlara hak teslimi yapmak durumundayız. ‘ diye konuştu.

AYDEMİR'DEN MGK ÖRNEĞİ

Geçmiş dönemlerle bugünü mukayese eden Milletvekili Aydemir Milli Güvenlik Kurulu örneğini vererek, ‘Daha önce “Millî Güvenlik Kurulu” dendiğinde aklımıza şu geliyordu: Ya, acaba oradan nasıl bir vesayet dayatması çıkacak? Şimdi, toplantıları, fevkalade vatan, millet için gerçekleşiyor; çıkan sonuçlardan da herkes, muhalif, muarız, muvafık herkes tatmin oluyor. Bir tartışma odağına o kurumu koymuyoruz. Her kurum için söylüyorum. Noksanımız yok mu? Elbette var, burada tartışıyoruz işte.' dedi.

PAYLAN'A TEPKİ

HDP Milletvekili Paylan'ın “Bu bütçede yatırımın adı yok, yatırım yok' iddiasını yine kendi ifadeleriyle çürüttüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Mesela, birisi, yine Sayın Paylan dedi ki: “Bu bütçede yatırımın adı yok, yatırım yok.” Oysa söyledim ben. Bir arkadaşımız, Erzurum Ovit Tüneli'yle bağlantılı Kırık Tüneli'nin yatırım değerine itiraz etti: “Bu olmamalı, buradan çok az sayıda araç geçecek. Buraya niye bu yatırım yapılıyor? Niye 948 milyon buraya para aktarılmış?” diyor. Böylesine alil, düşük, sakat düşünceler burada serdediliyor. Yani “Yatırıma para aktarılmamış.” sözü abartılı bir şey. Olur mu? Milleti çok tatmin edecek değerler ifade edilmiş. Elbette ki ülkemizin imkânları orta yerde, o zaviyeden bakıyoruz. Dolayısıyla oradan neşet edenlerin tamamına yakını bütün milleti tatmin ediyor. ‘ diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN TALEP

Milletvekili Aydemir, sunumunun son kısmında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik bir beklentiyi ifade ederek, Ben burada Diyanet İşleri Başkanlığımızdan hususen bir şeyi talep ediyorum: Şu yurtlara dönük çalışmanız hakikaten çok saygıdeğer; çok çok değerli, çok önemli ama bunu biraz daha yaymak lazım. Yani “70'e çıkardık bütçede.” demişsiniz, çok daha fazla olması lazım. İstismar edenler,

değerlerimizi istismar edenler bu alanda yer bulamamalılar. Buradaki gayretinizi biz biliyoruz. Allah razı olsun. ‘ dedi.