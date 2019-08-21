Aydemir'den dadaş asaleti vurgusu

Milletvekili Aydemir, “Şükrü nimet bilen hemşerilerimiz; ‘AK Parti bu millet için bir büyük nimet, yaptıkları hizmetler de eşsiz' değerlendirmesi yaptılar. Tespiti yürekten paylaşıyoruz.

Takdire, vefaya, kadirşinaslığa minnettar kaldık. Dadaş haslet ve asaleti budur. ‘ dedi.

PALANDÖKEN SAHA ÇALIŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 27'inci dönem 2'inci yasama yılı saha çalışmalarını Palandöken İlçesinde devam ettirdi. Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken ilçesi Belediye Başkanı Muhammed Sunar'la bir araya gelen Aydemir, mahalle statüsüne kavuşan köylere yönelik çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ÖMEROĞLU'YLA MAHALLE ZİYARETLERİ

AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken ilçesi AK Parti Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçenin Kümbet, Dereboğazı, Güzelyurt ve Taşlıçay mahallerinde inceleme ve sosyo ekonomik nabız tutma çalışması gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, mahalle statüsündeki köylerde yaşayanların tarım ekonomisine yönelik beklentilerini aldı, öngörülerini değerlendirdi.

SUNAR'LA YEREL HİZMET DEĞERLENDİRMESİ

Saha çalışmalarına Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar'ı ziyaretle başlayan Milletvekili Aydemir, belediyenin köylere dönük yatırım ve planlı rutin çalışmaları ele aldı. Sunar'la gerçekleştirilen istişarede, yaz dönemi bitmeden hayata geçirilecek alt yapı çalışmaları konuşuldu, 2020 eylem planı ele alındı. Aydemir ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, ‘Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Sunar'ın 4 aylık kısa sürede ilçenin her yanına nüfuz eden hizmet yaklaşımıyla iftihar ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyonun yüksekliği, diğer belediyelerle kardeşlik bağı çok muhkem. Sayın Başkanımıza minnettarız.' ifadelerine yer verdi.

SUNAR'IN AÇIKLAMASI

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar. Sosyal Medya paylaşımında, ‘Şehrimizi en güzel şekilde temsil eden Milletvekilimiz Sayın Aydemir'in ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde bulunan mahallelerimize yönelik projeleri konuştuk. İnşallah Yerel Yönetimler ve Genel İdarenin uyumu ile çok daha güzel hizmetler gerçekleşecek. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR TARİHİ KÜMBET KÖYÜNÜN KONUĞUYDU

Milletvekili Aydemir, Palandöken AK Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve teşkilat mensuplarıyla ilçeye bağlı köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyetin ilk durağı Tarihi Kümbet köyüydü. Muhtar ve mahal sakinleriyle bir araya gelen heyet, Kümbet'te besicilik ve çiftçilik odağında kaydedilen aşamayı değerlendirdi.

DEREBOĞAZI'NDA TARIMSAL İSTİŞARE

Heyetin ikinci ziyaret adresi Palandöken ilçesinin en büyük mahallerinden olan Dereboğazı'ydı. Sağlanan tarımsal destekler ve verilen hibelerle, besicilik odağında gerçekleştirilen çalışmaların etüt edildiği ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Hayvancılıkta geçen yıllara nispetle büyükbaşta yüzde 50'lere varan bir artış var. Ziyaretimizde not düştük: Ülke ölçeğinde yakın bir zamanda büyükbaş sayısında lider olacağız inşallah. ‘ dedi.

GÜZELYURT'TA MARKA KÖY KONSEPTİ GÜNDEMİ

Palandöken ilçesinin marka yerleşim alanlarından olan Güzelyurt'a konuk olan Milletvekili Aydemir ve beraberindekilerin gündeminde tarımsal alt yapı çalışmaları vardı. Güzelyurt sakinlerini dinleyen Milletvekili Aydemir, sorunları not aldı, beklentiler üzerinde görüş alış verişinde bulundu. Güzelyurt sakinlerinin son 17 yılda kırsal alan yatırımlarını minnettarlıkla karşıladıkları, AK ekonomi politikasına müteşekkir olduklarını aktardıkları ziyarette, ‘Marka Köyler' konsepti değerlendirildi.

AYDEMİR'DEN TAŞLIGÜNEY BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler Palandöken kırsalı çalışmalarını Taşlıgüney ziyaretiyle tamamladı. Aydemir, “Şükrü nimet bilen hemşerilerimiz, “AK Parti bu millet için bir büyük nimet, yaptıkları hizmetler de eşsiz” değerlendirmesi yaptılar. Takdire, vefaya, kadirşinaslığa minnettar kaldık. Dadaş asaleti budur. ‘ dedi.

AYDEMİR'DEN ANMA MESAJI

Palandöken ilçe ziyaretleri sonrasında saha çalışmalarını Erzurum'daki ofisinde devam ettiren Milletvekili Aydemir, 7 Mart 2019'da hakka yürüyen, Erzurum'un marka bilim insanlarından Sıtkı Aras'ı anma mesajı yayımladı. Aydemir, mesajında, ‘Son devrin Erzurum'u ifade eden esaslı isimlerinin başında Prof. Dr. Sıtkı Aras Hocam gelirdi. Dadaş'ın müseccel haliydi. Yakın zamanda Dar-ı Bekaya göçtü. Şükür eserleriyle yaşıyor. Erzurum hassasiyeti bize de yol göstermişti. Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' niyazında bulundu.