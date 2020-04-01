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Aydemir'den dayanışma karşıtlarına tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz’ vurgusuyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nın bir gönül seferberliği olduğuna dikkat çekerek, ‘Tezvirat yapanları bulundukları dehlizde bırakıp, yüreğini milletine hasredenleri selamlayalım.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz' vurgusuyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın bir gönül seferberliği olduğuna dikkat çekerek, ‘Tezvirat yapanları bulundukları dehlizde bırakıp, yüreğini milletine hasredenleri selamlayalım." dedi.


TOPLUMSAL KENETLENME ŞART


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına dönük değerlendirmelerde bulundu.


“Biz bize yeteriz” aforizmasının itimat telkin edip huzur bahşettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, "Netameli bir dönemden geçiyoruz. Toplumsal kenetlenmenin tartışma götürmeyeceği zamanlar. Bu vakitlerde tarih boyu en esaslı birlikteliği göstermiş bir milletiz. Dünyaya farklı zaviyelerden baksak da, iş başa düştüğünde yürek yüreğe olmak bizim işimiz.” dedi.


‘BU YANGINA BEN DE SU DÖKTÜM”


Aslolanın gönülleri bir araya getirmek olduğuna da işaret eden Milletvekili Aydemir, “Biliyoruz ki, devletimiz her zeminde zaten gereğini yapıyor. Açıklanan tedbirler, destek çalışmaları çok aşikar ve bütün toplum kesimlerinin onayını alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya ise, milletçe 'Bu yangına ben de su döktüm' ferahlığıdır." vurgusunda bulundu.


KARŞITLARI DEHLİZLERİNDE BIRAKALIM


Kampanya aleyhinde olan kesimlere de yüklenen AK Partili Aydemir, “Öyleyse, tezvirat yapanları bulundukları dehlizde bırakıp, yüreğini milletine hasredenleri selamlayalım. Bu kampanyaya katkı sunan herkes milletin baş tacıdır. Minnettarız.” notunu düştü.

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