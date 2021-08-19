Aydemir'den Hınıs Buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Erzurum Saha Çalışmaları' kapsamında Hınıs Buluşmasını gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, AK Parti Hınıs Kadın ve Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik İstişaresi etkinliğine katıldı.

Aydemir'den Hınıs Saha Çalışması

Hınıs'taki Kanaat önderlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe esnafının konuğu oldu. Hınıs Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Bellitaş ve Göller Mahalleri sakinleriyle meşveret etti. Hınıs ilçe Başkanı Memet Sönmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyaretler sonrasında, Aydemir, Önceki dönem İl Genel Meclis Üyelerinden Nadir Kaya'nın oğlu Mehmet Sacit Kaya'nın düğününe iştirak ederek ailenin mutluluğunu paylaştı.

Büyükşehir Ziyareti

Milletvekili Aydemir Hınıs Alan Çalışması öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le bir araya geldi.Gündemin ve Büyükşehir Belediyesi programlı yatırım ve çalışmalarının ele alındığı ziyarette Şehir merkezinden Yunusemre, Kayakyolu ve Palandöken'e ulaşımı alabildiğine kolaylaştıran yeni ulaşım ağı gündeme geldi. Milletvekili Aydemir diğer Büyükşehir yatırımları gibi yeni Ulaşım Ağı yatırımının da dadaşların şükran hislerine muhatap olduğunu belirtti.

Hınıs'ta Ak Buluşma

Milletvekili Aydemir Hınıs ziyaretinde AK Parti ilçe Başkanlığında gerçekleştirilen periyodik değerlendirme toplantısına katıldı, Başkan Memet Sönmez ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, ilçe için 2021'de öngörülen yatırımlar ve 2023 için hedeflenen çalışmalar odağında tespit, beklenti ve talepleri görüştü.

Hınıs'ta Gençlik Meşvereti

İlçe Teşkilatındaki toplantı sonrasında Hınıs Kadın Kolları Başkanı Fatma Hocaoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Cihan Karişit'in organize ettikleri ‘Gençlik istişaresi' etkinliğine katılan Milletvekili Aydemir, gençlik kesiminin görüşlerini dinledi, ülke, bölge, il ve ilçeye dair tasavvurlarını kaydetti. Hınıs Gençlik istişaresinin bir diğer önemli konusu Sosyal Medya oldu.

Sosyal Medya Gündemi

Sosyal Medyanın etkinliği, yalan, iftira ve dedikoduların bu alanda temel malzeme haline getirildiği, kurgulanmış ve hedefi dezenformasyon olan sosyal medyada artık etik kuralların hakim kılınması gerektiğini belirten gençler, bilişim teknolojisinin bu şekilde keyfi kullanılışının değerleri aşındırdığına dikkat çektiler.

Hınıslı Gençlerin Beklentileri

Hınıslı Gençlerin Sosyal Medyanın kırmızı çizgilere kavuşturulması yolundaki beklentilerini değerlendiren Milletvekili Aydemir TBMM'de bu alanda yapılan çalışmaları paylaştı, Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Başkanı olduğu Dijital Mecralar Komisyonu tarafından hazırlanan Sosyal Medya Etiği çalışmalarını anlatarak, yeni yasama döneminde meselenin TBMM7de gündem oluşturduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, gençlerin değerlerin korunması odağındaki hassasiyet ve dikkatlerine minnettar olduklarını ifade etti.

Hınıs İmalat Sanayisi Gözlemi

Milletvekili Aydemir, Gençlik istişaresi sonrasında İlçe başkanı Mehmet Sönmez ve ilçe koordinatörü, İl yönetim kurulu üyesi Abdullah Aydın ve AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Hınıs sanayi bölgesini ziyaret etti. Hınıs imalat Sanayisinin kalbi olan Bölgede sanatkar, esnaf ve sanayicilerle görüş alışverişinde bulunan heyet, bölge kapasitesinin artırılması ve daha fazla istihdam oluşturması konusunda fikir teatisinde bulundu.

Esnafla Gündeme Dair Görüş Alışverişi

AK Heyet Sanayi Bölgesi çalışması sonrasında Hınıs esnafıyla buluştu. Hınıs esnafının işyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, ülke geneli ölçeğinde ilçedeki ekonomik gelişmeler, ticaret sektörünün sorunları, sosyal koruma kalkanı destekleri, covid19'la mücadele döneminde esnafın beklentileri gibi geniş yelpazeli beklentileri ele aldı, esnafın tespitlerini paylaştı.

Bellitaş İstişaresi

İlçe merkezindeki çalışmalarını tamamlayan AK Heyetin kırsaldaki ilk programlı etkinliği Hınıs Bellitaş'ta kaydedildi. Hınıs ilçesinin en büyük köyü Bellitaş'ı ilçe başkanımız Mehmet Sönmez ve ilçe koordinatörümüz Abdullah Aydın'la ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Mahalle sakinlerinin alt ve üst yapıya dönük beklentilerini dinledi. Ekonomik gelişmelerin konuşulduğu Bellitaş Buluşmasında mahalle sakinleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye itimat ve sadakatlerini vurguladılar.

Göller Buluşması

AK Parti heyetinin Hınıs ziyaret duraklarından bir başka adres Göller Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle birebir ve yüz yüze görüşmelerde bulunan Milletvekili Aydemir köy içindeki derenin ıslahı konusundaki talebi alarak, yetkili kurum ve mercilere ileteceğini bildirdi. Hınıs ve Büyükşehir Belediyeleri hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Göllerliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, ufkunun daim, başarılarının devamlı olması kaydında duacı olduklarını belirttiler.

Aydemir Kaya Ailesinin Mutluluğunu Paylaştı

Milletvekili Aydemir Hınıs Programı kapsamında bir de mutlu bir güne tanık, genç çiftlerin saadetine ortak oldu. Hınıs ilçesi eşrafından, Önceki dönem AK Parti İl Genel Meclis Üyelerinden Nadir Kaya'nın oğlu Mehmet Sacit'in düğününe iştirak etti. Aydemir, ‘Mutluluk ve huzur gençlerin hanelerini kuşatsın inşaallah.' temennisinde bulundu.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Hınıs ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Hınıs'ın mukaddesat odağında bir değerler adresi olduğunu, ülke, bölge ve ilçe gündemine tefekkürleriyle yüksek ve kıymetli katkı sunan Hınıslıların kardeşlik, birlik ve beraberliği kırmızı çizgileri olarak gördüklerini belirterek, ‘Hınıs bir irfan ve yüksek vicdan durağıdır. Asil ve manalı duruşları, ülke ve Erzurum sosyo ekonomik hayatına taşıdıkları seçkin tespit ve desteklerinden dolayı Hınıslı kardeşlerime minnettarlığımı bir kez daha kaydediyorum. ‘ dedi.