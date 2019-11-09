Aydemir'den Karabağ vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın ‘Ermenistan Sınır Kapısı açılsın' şeklindeki konuşmasını cevaplandırarak, kapının açılması için öncelikle Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

KARABAĞ SORUNU VE ERMENİSTAN SINIR KAPISI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Ticaret Bakanlığı kesin hesap ve bütçe görüşmelerine Karabağ sorunu ve Ermenistan Sırın kapısı damga vurdu. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın ‘Ermenistan Sınır Kapısı açılsın' talebini cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Ermenistan Kapısı açılsın.” Eyvallah, açılsın. Kim istemiyor. Çıksın Azerbaycan'ın yüzde 20 toprağını işgalden, o pozisyondan, açılsın.' dedi.

AYDEMİR KARABAĞ'DAKİ ACIYI DİLE GETİRDİ

Milletvekili Aydemir, Paylan'a cevapla, ‘Hiç Azerbaycan'la ilgili bir şey söylemedin. Ben Azerbaycan Dostluk Grubu Genel Sekreteriyim, şundan bir ay önce oradaydım. Git de oradaki insanların halini bir gör, Dağlık Karabağ'dan gelen insanların, bir gör Karabağ'daki zulme gadre uğrayan insanları. Bunları burada dile getirelim, tek taraflı yapmayalım bunu. ‘ ifadeleriyle tepki verdi.

‘NİYE SUSALIM? ‘

Sunumunda, Türkiye ekonomisi odağında bazı çevreler tarafından spekülatif amaçla yapılan haksız eleştirilere de değinen Milletvekili Aydemir, ‘Yani çıkacaksın sen, her gün kalkıp diyeceksin, uyduruktan rakamlar vereceksin, şu ülkenin ekonomisi dumura uğrasın diye gayret sarf edeceksin, Bakan Bey de sükût edecek. Yok böyle bir şey kardeşim ya! Ve biz susacağız. Niye susalım? Böyle bir şey olur mu? Biz teşekkür etmesini de biliriz, biz hak teslimini de biliriz.' ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, bazı muhalif çevrelerin ülke ekonomisini çok enfüsi, nefsi, sübjektif, kamu vicdanında da kabul görmeyecek indi hükümlerle değerlendirdiklerini, bu yaklaşım ve içeriğe katılmadıklarını, reddettiklerini kaydetti.

AYDEMİR'İN GÜNDEMİNDE DİYARBAKIR ANALARI VARDI

Milletvekili Aydemir, Bütçe görüşmelerindeki tüm sunumlarında Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin acılarını dile getirdiğini, onların yürek sızılarını paylaştığını belirterek, suskun kalanları eleştirdi. Aydemir, ‘Her gün ben bunu burada dile getiriyorum, altmış gündür analar Diyarbakır'da nöbet tutuyor, bak. Hiç sesiniz çıkıyor mu? Hiç onu görüyor musunuz? Ana bunlar Ana' dedi.