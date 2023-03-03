Aydemir'den kardeşlik hukuku vurgusu

Bizde kardeşlik hukuku esastır. Muhalefet ise millete karşı samimiyetsiz ve kendi içinde bile kavgalı.' dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği yakalamış durumdayız" açıklamasına ilişkin, "'Düşünürüm' ya da 'Düşünmem' de. Arkadan dolanıyor, Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 bine yakın binanın yıkıldığını hatırlatarak, "Bu yıkımın ardından siyaseten AK Parti'yi, Cumhur İttifakını yıkmak için bir başka yıkım faaliyeti başlamış. Böyle bir şey olur mu?" diye sordu.

Şehirlerimizi Yeniden Ayağa Kaldıracağız

AK Parti ve Cumhur İttifakının hizmet ve eser siyasetini esas edinen bir siyasi yapılaşma olduğu, bu eksende Türkiye'de her alanda reform ve yatırımların hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizde bir sorun varsa AK Parti çözer, Cumhur ittifakı çözer. İnşallah asrın afetiyle oluşan yaraları Cumhur İttifakı çözecek, başlatılan konut hamlesiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalkacaktır. ‘ dedi.

Türkpa

TÜRKPA (Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi) Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonunun 10. toplantısını Türkiye'de yaşanan Asrın Felaketinden dolayı video konferans kanalıyla gerçekleştirdiklerini, “Eğitim” mevzuunda ayrıntılı görüşmeler yaptıklarını bildiren TÜRKPA üyesi Milletvekili Aydemir, ‘Depreme hazırlık odağında eğitimin ilkokuldan başlayarak verilmesi gereğinde görüş birliği kaydedildi. ‘ dedi.

‘Büyük veballeri var'

TBMM Genel Kurulu'nda dün, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidarı "katil" olmakla suçladığını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Oysa katilin önde gideni kendileri. Kentsel dönüşümlere karşı çıkıp, oranın dönüşmesine mani olanlar, eğer orada bir yıkım yaşanmışsa onların ölümünden mesuldürler, büyük veballeri var demektir." ifadelerini kullandı.

‘Samimiyetleri yok'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği yakalamış durumdayız." açıklamasını değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Bu dilin iki arızası var. Bir mertlik yok. 'Düşünürüm' ya da 'düşünmem' de. Arkadan dolanıyor, Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor. İkinci arızası nedir? Sen bir parti mensubusun, genel başkanın var, partin var, bir kurumsal yapı var. Bu ne hal? Her kafadan bir ses çıkar haldeler. Niye? Samimiyetleri yok, birbirlerine karşı kardeşane duyguları yok. Ankara Belediye Başkanı da televizyon televizyon dolaşıyor, 'Altılı masa beni göreve davet ederse gelirim' diyor. Şuraya bakar mısınız?" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Ve Kardeşlik Hukuku

Cumhur İttifakının milli iradenin birlik ve bütünlüğünü temsil eden bir bütünlük ve samimiyeti olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘21 yıldır iktidar olan bir partiyiz. 22 yıllık yaklaşık geçmişimiz var. Bizde kardeşlik hukukunu zedeleyici tavır asla olmamıştır. Cumhur ittifakına bakın. Cumhur İttifakı'na mensup partilerin genel başkanları öylesine bir kardeşliği içselleştirmiş ki asla birbirini kıracak, birbirini yoracak ifadeler duyamazsınız. ‘ dedi

‘Ne hakkınız var?'

Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe-Kayserispor maçına alınmamasına yönelik karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Milletvekili Aydemir, "Ben asude bir iklimde maç seyretmek istiyorum. Oraya 3-5 trol seyirci gelecek orayı karıştıracak, benim huzurumu bozacak, bunun adı da demokrasi olacak, böyle bir şey olabilir mi ya? Orada on binlerce insan var. Ne hakkınız var? Spor demek, barış demek. Çok sayıda seyirci kardeşim bize 'Bunlar stadyum trolü' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Aydemir'den Yaptırım Vurgusu

Buna dönük mutlaka yaptırım getirilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Siz, stadyumları terörize edeceksiniz, buna karşı da futbol federasyonu ya da ilgililer sükut edecekler, oh ne güzel. 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.' Peki oradaki masum insanlar evladını almış getirmiş, ne hakkı var onun huzurunu bozmaya? Buna bir müeyyide olmasın mı diyorsunuz?" diye sordu.

EYT düzenlemesi

EYT probleminin çözüldüğünü, şimdi onu "sulandırmak için prime takılanlar" gibi bahaneler üretildiğini anlatan Milletvekili Aydemir, bunu suni siyasi tartışma çıkarmak isteyen siyasetçilerin yaptığını söyledi. Vatandaşların EYT düzenlemesi ile ilgili teşekkür ettiğini aktaran Aydemir, "Bir problem varsa ileriye dönük onları da yine Cumhur İttifakı, yine Cumhurbaşkanı, yine AK Parti çözer." dedi.

İşleri Güçleri Aldatma Üzerine

Deprem bölgesindeki yöneticilerin neden istifa etmediğine yönelik eleştirilere değinen Milletvekili Aydemir, "Bunu söyleyenlere şunu sormak lazım; Sizin belediye başkanlarınız var. Hatay en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi, hiç belediye başkanlarıyla ilgili bir müeyyideleri var mı? Yok. İş, güç aldatma üzerine." ifadelerini kullandı.