Aydemir'den Kızılelma vurgusu

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında 14 Mart'ın Türk tarihinde ifade ettiği değerleri paylaştı, 14 Mart 2003'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 57'inci hükümeti kurarak Türkiye siyaset tarihinde AK bir dönemi başlattığını, milli iradenin O'na minnettar olduğunu belirtti.

Feda Destanı Yazanlara Minnettarız

14 Mart Tıp Bayramı kaydında hekimler ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Milletvekili Aydemir, özellikle salgın döneminde hayatlarını ortaya koyarak bir feda destanı yazan sağlık camiasına müteşekkir olduklarını vurguladı.

‘Erzurum bir şüheda yurdudur'

Erzurum'un Hınıs ve Köprüköy ilçelerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, Erzurum'un ilçe ilçe bir şahlanış ve diriliş destanı yazdığına işaret ederek, Hınıs'tan Köprüköy'e, Aşkale'den Horasan'a Erzurum bir şüheda yurdudur. ‘ dedi.

‘Büyük ve güçlü Türkiye geliyor'

Muhalefetin ‘Geliyor gelmekte olan' sloganına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Evet geliyor gelmekte olan. Kızılemamız geliyor. Eser ve hizmet siyasetiyle Büyük ve Güçlü Türkiye geliyor. İHA'ları, SİHA'larıyla, ATAK'larıyla dünya semalarında barışı önceleyen bir duruş geliyor. Kıta kıta ülke ülke yeryüzünde barış ve huzurun tesisi için olağanüstü çaba gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler, dualar, takdirler geliyor. ‘ kaydını düştü.

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarına minnettarız'

Milletvekili Aydemir, ‘Salgın döneminde canlarını ortaya koyarak halk sağlığına nefislerini adayan hekimlerimize, sağlık çalışanlarına yüreğimizi sunuyor, bu dönemde hastalara çare ulaştırmak için sergiledikleri olağanüstü gayretlere minnettar olduğumuzu bildiriyor, görev başında yaşamını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına rahmet niyaz ediyoruz. ‘ dedi.

‘Sağlık çalışanlarının olağanüstü fedakarlıklarını tarif mümkün değil'

Milletvekili Aydemir, ‘Bir can kurtarmak uğruna canlarını ortaya koyan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını tarif imkansızdır. Zaman mefhumu olmadan, ailelerinden uzak kalmak pahasına şifa dileyenlerin imdadına yetişen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız her daim olduğu gibi, bu salgın döneminde de belki de küresel boyutta emsali olmayan bir feda destanı yazdılar. Onlara yüreğimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun' mesajını verdi.

‘Muhalefet Ezberi, Biz Eseri Vurguluyoruz

‘Muhalefet, Geliyor gelmekte olan' gibi bir slogan kullanıyor.' diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Bir ezberi seslendiriyorlar, ne için söyledikleri bile belli değil. Biz ne diyoruz? Evet, ‘geliyor gelmekte olan'. Kızılelma geliyor Allah'ın izniyle. SİHA'mız geliyor, İHA'mız geliyor. Yerli ve milli helikopterlerimiz, uçaklarımız geliyor. Kızılelma'mız bunlar. Keşke muhalefette bu kıvam ve netlik üzerine ifadeler kullansa. ‘ dedi.

‘Kızelma eser siyasetidir'

Kızılelma kavramının milli ve manevi bir hedefi ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Kızılma dediğimiz BAYKAR'ın yaptığı gökyüzünde bütün bir dünyaya barış enjekte edecek bir SİHA'dır. Biz eser ortaya koyuyoruz, onlar farklı söylemler ve söylemlere farklı ve boş yüklemeler yapmakla meşguller.

Geliyor gelmekte olan vatanımızı çok daha mamur kılacak olan yatırımlar için kullanılır. İşte biz bunu yapıyoruz. ‘ kaydını düştü.

‘Ukrayna'da Türk dediğinizde barış akla geliyor'

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Ukrayna gezisinde ‘Ukrayna'da Türk dediğinizde barış akla geliyor' tespitine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı ve tavrıyla oldu. Diplomaside oluşturduğu başarıyla oldu. Bunu bir Erzurumlu gazetecinin söylemesi, hakkı teslim etmesi de Erzurumluya yakışır tavırdır. ‘ diye konuştu.

14 Mart 2003 Türkiye Siyasetinde Ak Sayfa

14 Mart 2002'ün Türkiye Demokrasi tarihi ve siyasetinde AK bir sayfayı vurguladığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘14 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın 2003'te 57'inci hükümeti kurduğu gündür. O yüzden 14 Mart özel bir gündür. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı bir daha kaydediyoruz. O sadece Millet dedi. O sadece halka hizmet dedi. O sadece ülkem dedi. O sadece devletim dedi. O sadece insanlık ve barış dedi. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bir savaşı sonlandırmak için ortaya koyduğu olağanüstü çabayı tüm dünya biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız barışın tesisi adına onlarca devlet başkanıyla görüşmeler yapıyor barış adına, huzur adına, bölgede istikrar adına. Sayın Cumhurbaşkanımız böylesine abide bir şahsiyet. Cenabı Hakka şükrediyoruz, Elhamdülillah böyle bir liderimiz var. İnşallah daha uzun yıllar ülkemizi yönetecektir.' dedi.

Aydemir'den Hınıs'ı Tarif

Basın toplantısında Hınıs ve Köprüköy ilçelerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs Erzurum'un çok nadide bir ilçesi. Yüzük kaşı deriz ya, öyle bir ilçemiz. Hınıs'ın her zerresinde pozitif bir enerji vardır. İnsanları yüreklerini açarlar gelenlere. Bir gönül adresi, bir kardeşlik odağıdır. İnsana saygı anlayışının yaşama yansıtıldığı özel bir adrestir. Ezan, vatan, bayrak, millet ve devlet mukaddeslerine can adayanların yurdudur. Bölücülüğe, kardeşi kardeşe düşman eden her türlü ötekileştirme ve ayrıştırma anlayışına, bir iman seddi gibi karşı duranların yurdudur. ‘ diye konuştu.

Aydemir Köprüköy'ü Gündeme Taşıdı

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim bir de Köprüköyü'müz var. Anadolu'yu Türk Yurdu haline dönüştüren muazzez ecdadımıza ait ruhun neşet ettiği bir ilçemiz. Doğası, termal kaynaklarıyla bir şifa adresi olan ilçemiz. Bu ilçelerimizin düşman işgaline karşı milli bir bütünlük göstererek, tarihi şahlanışı sahneledikleri diriliş gününü kutluyor, şehitlerimize ve gazilerimize rahmet niyaz ediyor, Hınıs ve Köprüköy'ümüzün milli coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ dedi.

‘İBB istanbul'un güzelliklerini yok ediyor'

Milletvekili Aydemir, Gezi olaylarında kesilmemiş ağaçları bahane ederek ülkeyi karıştıranların, İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 ağacın kesilmesi karşısında seslerini dahi çıkarmadıklarını söyledi. Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki göstererek, "İstanbul'un güzelliklerini yok ederek nereye gideceksiniz?" dedi.

Aydemir İstanbul'daki Ağaç Katliamına Dikkat Çekti

İbrahim Aydemir, 3 dönem Fatih Belediye Başkanlığı yapmış AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in, kesilen asırlık ağaçlarla ilgili, "İstanbul'da, Ortaköy-Dolmabahçe arasında giderken asırlık anıt ağaçların dallarının gökyüzüyle birleştiği yeşil bir tacın altından geçerdiniz. Artık bu güzellik yok. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu anıt ağaçların 112 tanesini kesti. Kınayan yok, tepki gösteren yok, yazık çok yazık." sözlerini anımsattı.

‘Yapmak yok, işleri hep yıkmak. Bütün dertleri bu'

Aydemir, "Kim ki bu ağaçları kesmiş, kim kestirmişse ben kınıyorum. Onlara hiçbir şekilde ikbal kapısı açılmayacaktır. İstanbul'un güzelliklerini yok ederek nereye gideceksiniz? Göreve geldikleri günden beri AK Parti'nin ortaya koyduğu güzellikleri yok etmeye dönük bir gayretleri var. Yapmak yok, işleri hep yıkmak. Bütün dertleri bu." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Aldatan Tarzı

Aydemir, muhalefetin, hükümeti yıpratmaya dönük işler noktasında tüm gayreti gösterdiğini söyledi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı'nın, tanınmamak için, taktığı maskeyi gözüne kadar çektiğini ve bu şekilde verdiği sokak röportajıyla algı yaratmaya çalıştığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti: "Röportajda bu kişiye yöneltilen 'Hangi partiye oy vereceksiniz' sorusuna 'Mevcut AK Parti'ye vermem' diyor. 'Kime vereceksiniz' diye sorulduğunda 'Yani muhalefetten CHP olabilir' şeklinde cevap verdiği görülüyor. Samimiyetsizlik, aldatan tarz diyorum ya; işte bu. Tarzları bu olunca bereketleri de olmuyor. Bunlar bu milleti eskiden beri hakir gördükleri için 'Biz bunu yuttururuz' zannediyorlar. Bu milletin en okumamışı, mektep, medrese görmemişi bile bunları okutur."

‘Diyarbakır annelerini ziyaret etmediler'

Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini HDP il binası önünde ziyaret etmediği halde, etmiş gibi mesaj verdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını telin ettiğini söyledi. Aydemir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret ettiğini, HDP'lilere şirinlikler yapmaya çalıştığını ifade etti.

‘Kılıçdaroğlu samimiyetsiz'

Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır annelerini HDP il binası önünde ziyaret etmesinin beklendiğini ancak ziyaret etmedikleri halde ziyaret etmiş gibi bir görüntü verilmeye çalışıldığını ifade eden Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağım' derken, Diyarbakır'da Kandil'in muhibbi olanlarla kol kola fotoğraf veriyor. Siyasette samimi değilseniz, mertçe bir duruşunuz yoksa, milletin yüreğine girme gibi bir durumunuz söz konusu olmuyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu yüzden girdiği her seçimde demokrasi tokadı yedi." diye konuştu.

Diyarbakır'da Verilen Mesajla Yozgat'ta Verilen Mesajın Aynı Olması Gerek

Diyarbakır'da verilen mesajla Yozgat'ta verilen mesajın aynı olması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Yozgat'taki insanları farklı, Diyarbakır'daki insanları farklı düşünürseniz kaybedersiniz. Diyarbakır'daki vatandaşlarımızla Yozgat'taki vatandaşlarımızın düşünce frekansında zerre kadar fark yoktur. Hepsi vatanseverdir." dedi.

‘Telin ediyorum'

CHP'nin bu ikircikli halinden dolayı demokratik zeminde kabul görmediğini savunan Aydemir, "Bu tarzı kınıyorum. Diyarbakır anaları adına telin ediyorum. O analar bu milletin izzetini, iffetini, onurunu temsil ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını telin ediyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısındaki masaya yönelik "Cepheleşmeyi güçlendirdiğimiz aşikar" eleştirisine ilişkin de Aydemir, "Bu diplomat anlayışı Türkiye'yi yıllarca zelil duruma düşürdü. Bunlar oyunun dışına çıkınca Türkiye mesafe almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.