Aydemir'den Köprüköy'de AK Meşveret

Milletvekili Aydemir, Köprüköy merkez ile Buğdaylı, Güzelhisar, Emreköy ve Yağan'da vatandaşlarla yüz yüze ve birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Aydemir Tarım Zirvesine Katıldı

Milletvekili Aydemir, Erzurum'da İl ve ilçe Ziraat Odası Başkanlarının katıldığı Tarım Zirvesinde sahada belirlediği talep, beklenti ve öngörüleri aktardı, il tarım vizyonuna yönelik olarak TBMM düzeyinde gerçekleştirilen girişimler hakkında bilgi verdi. İl Çiftçi sorun ve beklentilerinin dillendirildiği toplantıya Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da telefonla katıldı.

Ak Heyetten Köprüköy Programı

AK Parti Milletvekili Aydemir AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Samih Kavaz, Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Akarsu, Köprüköy Belediye Başkan Vekili Serhat Akyüz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Kızıltaş ve AK Parti ilçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği alan çalışmasında Köprüköylü dadaşların nabzını tuttu.

Köprüköy Göndemi

Köprüköy AK Parti ilçe Teşkilatında bir araya gelen heyet, ilçe gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, İlçenin sosyal ve ekonomik boyutta öncelikleri, iktisadi hayata etki eden ulaşım altyapısı, tarımsal alanda kaydedilen üretim hacmi, salgının oluşturduğu kırılganlıklar, yeni eğitim dönemi hazırlıkları da ele alındı.

Köprüköy'de Gençlerle Meşveret

AK Parti Heyeti daha sonra, Köprüköy etabı çalışması düzeyinde Gençlikle Meşveret gerçekleştirdi. Gençlik Kolları Başkanı Emre Kızıltaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin, ilçe gençliğinin istekleri, sosyal ve sportif etkinlikler alanındaki tesisleşmeye paralel beklentileri, ilçedeki okullaşma sürecine yönelik sunumunu paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Davanın Gençlik yaklaşımını aktardı, gençliğin siyasetteki rolü ve önemi kaydında AK Parti vurgularını dile getirdi.

Aydemir Gençliğe Yönelik Reformları Anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemi anlatan Milletvekili Aydemir, AK Parti döneminde, gençlerin yerinde yüksek tahsil yapmalarını sağlamak amacıyla her ilde üniversite kurulması, sosyal etkinlik ve girişimciliğe dönük Gençlik Merkezlerinin hizmete sokulması, Yerel Yönetimler ekseninde Gençlik Meclisleri oluşumu odağında Gençlere değgin reformları paylaştı.

Aydemir'dan Asım Nesli Takdimi

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderi olduğu davaya sadakatleri, ufkuna vefaları ve gösterdiği hedefte ilerleme kaydındaki sebat ve azimlerine minnettar olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Mehmet Akifimizin çerçevesini çizdiği Asım'ın nesli, ülkenin, bölgenin, ilin ve bu ilçenin olduğu gibi dünyanın da hoşgörü, barış ve huzur temsilcileri olmayı sürdürecektir. Yüksek terbiye, edep ve ahlaklarıyla gençlerimiz Büyük ve Güçlü Türkiye'nin umududur. ‘ dedi.

Köprüköy Esnaf Ve Eşrafından Coşkulu Karşılama

AK Parti Köprüköy ilçe Teşkilatında gerçekleştirilen Gençlik Buluşması sonrasında ilçe merkezinde bir dizi etkinliğe katılan heyet, esnaf ve eşrafı ziyaret etti, ilçe sakinlerini dinleyerek, genel ve yerel yönetime ilişkin taleplerini aldı. Esnafla görüşmelerde tarım alanında baş gösteren kuraklık ve salgınla mücadele sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla hükümet tarafından gerçekleştirilen sosyal koruma kalkanı destekleri, tarımsal hibeler aktarıldı.

Yalan Ve İftira Kampanyalarına Tepki

Son dönemde gündem oluşturan sel felaketleri ve orman yangınları sonrasında muhalefetin ve ülkede karamsarlığın hakim olmasını isteyen bazı çevrelerin sosyal medya üzerinden karalama kampanyaları yapmalarına tepki veren Köprüköy esnafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olarak Cumhur ittifakı ve AK Partinin başarılarının devamını dileyerek, duacı olduklarını belirttiler.

Buğdaylı Ziyareti

İlçe merkezindeki çalışmalarını tamamlayan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kavaz, AK Parti Köprüköy İlçe Başkanı Akarsu, Köprüköy Belediye Başkan Vekili Akyüz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kızıltaş ve AK Parti ilçe Teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin oluşturduğu heyet ilk kırsal alan buluşmasını Köprüköy Buğdaylı'da gerçekleştirdi.

Buğdaylı'da Dadaş Girişimciliği

Coşkulu bir karşılama ile AK Heyeti konuk eden Buğdaylılarla görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, mahal sakinlerinin gündeme ait tespitlerini dinledi. Buğdaylı köyünde eşraftan Melih Mindivanlı'nın tesis ettiği ve istihdam da sağlayan Bioyakıt yatırımında incelemelerde bulunan Aydemir, ‘10'u aşkın insana iş kapısı olan bu yatırım dadaşın müteşebbis ruhunu yansıtıyor. Hayırlı, uğurlu olsun inşaallah.' Temennisini paylaştı.

Emreköy Görüşmeleri

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Heyetin bir diğer istişare adresi Emreköy oldu. Emreköy'ün gündemi küresel boyutta da sari olan kuraklığın tarım ve hayvancılığa olan olumsuz etkisiydi. Tarımsal üretimde daralma yaşanmaması için sulama yatırım ve hizmetleri odağında gerçekleştirilen ve öngörülen hizmetleri aktaran Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesi projesiyle kılıcı bir çözüm üretileceği müjdesini verdi.

Yağan Baba Otağında Dua Atmosferi

AK Parti Heyeti Emreköy ziyareti sonrasında adını Horasan Erenlerinden alan Yağan'da mahal sakinleriyle bir araya geldi. Bölge ve il tarihinde müessir olan Yağan Baba'nın temsil ettiği maneviyat iklimi üzerinde yoğunlaşan sohbetlerde, devletin dirliği, milletin birlik ve beraberliği, Erzurum'un ufuk olduğu kardeşlik ruhunun ebediyen devamına yönelik dualar yükseldi.

Güzelhisar İstişaresi

AK Heyetin Köprüköy'de son durağı Güzelhisar oldu. İlçenin en büyük köyü, Timur'a otağ olmuş, kalesiyle görkemli görüntüye sahip Güzelhisar'da sohbet ve görüşmelerde sosyal medya ve yalan, iftira siyasetine tepki vardı. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yol açtığı tarımsal üretim sorunlarının da ele alındığı sohbetlerde, il çiftçisine yönelik alternatif tarımsal üretim ve besicilere verilen destekler paylaşıldı.