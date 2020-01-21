Aydemir'den Mahalle istişaresi

Yasama çalışmalarını Erzurum'da sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Maksutefendi, Vaniefendi ve Sanayi semtlerinde dadaşlarla buluştu, gündemi ve güncel gelişmeleri ele alarak vatandaş odaklı kanaatleri paylaştı. Erzurum Din Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Aydemir, Binbir Hatim konulu sohbete iştirak etti.

AYDEMİR MAKSUT EFENDİ'DE GENÇLERLE İSTİŞARE ETTİ

Milletvekili Aydemir'in hafta sonunda ilk ziyaret adresi Maksutefendi mahallesi oldu. Sütevleri olarak bilinen semtte, besicileri dinleyen Milletvekili Aydemir, hayvancılık alanında verilen destekleri anlattı, gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında bilgi verdi. Semtte gençlerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, gençlik kesiminin beklentilerini dinledi.

AYDEMİR'DEN SANAYİ BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir'in bir sonraki ziyaret güzergahı Sanayi Semtiydi. Burada esnafın işyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, semt kıraathanelerinde Sanayili dadaşların sohbetlerine ortak oldu. Sanayili dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kaydedilen küresel bazlı atılımlara minnettar olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sanayi mahallemizde de kahvehane ziyareti yapıp dadaşlarla mülaki olduk. Sorgulayan, yaşadığı muhitin sorunlarına çözüm arayan, teklif sunan kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Yapılanlara teşekkür dadaş kumaşının esaslı özelliği. Şükran duyuyoruz.' dedi.

AYDEMİR'DEN VANİEFENDİ ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir bir diğer ziyaretini de Vaniefendi Mahallesinde gerçekleştirdi. Semtteki kıraathanelerde dadaşların ağırladığı Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı kaydında vatandaş memnuniyetini tespit etti, ülke, bölge ve ilde öngörülen sosyal ve ekonomik yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. Dadaşlar Milletvekili Aydemir'e beklenti ve taleplerini aktardı.

KAÇAR HOCA İLE BİNBİR HATİM SOHBETİ

Milletvekili Aydemir semt ziyaretlerinin ardından Erzurum Din Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu ile buluştu. Başkan Emrullah Kaçar ve Yöneticilerin katıldığı etkinlikte gündem ‘Binbir Hatim geleneğiydi. Milletvekili Aydemir, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamasında, ‘Din Görevlileri Derneğimizi ziyaret edip, değerli başkanımız Emrullah Kaçar ve üye hocalarımızla sohbet ettik. “Yüzlerce yıldır devam eden Binbir Hatim geleneğimizin formatında bir değişime asla müsaade edilmemeli” tespiti ortak kabulümüz oldu. İtimadımız sonsuz.' kaydını düştü.