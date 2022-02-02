Aydemir'den muhalefete ‘yerli ve milli olun' çağrısı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sosyoekonomik gelişmeler ve siyasi gündeme ilişkin kayıtlar düştü.

Erzurum'da gerçekleştirdiği saha çalışmalarını paylaşan Milletvekili Aydemir, il tarım kesiminin beklentilerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdelerin yansımalarını paylaştı.

‘Milletimiz sayın cumhurbaşkanımıza minnettar'

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin beklentilerini yerine getirdiğini, son olarak elektrik faturalarına ilişkin yapılacak düzenlemenin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Erzurum ziraat odası başkanları zirvesi

Erzurum Ziraat Oda Başkanlarının destekleme miktarına ilişkin düştükleri kaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla karşılık bulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, indirimli elektrik oranının günlük 5 Kw'dan 7'ye çıkarılmasının tüm kesimlerce büyük bir memnuniyet içinde karşılandığını aktardı.

‘Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın'

Basın toplantısında Türk Milleti ve İslam aleminin üç aylarını tebrik eden Milletvekili Aydemir, içinde Regaip, Miraç, Berat ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bulunduran üç ayların hayırlara vesile olması niyazında bulunarak, ‘Allah dirliğimizi, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi ebediyen daim kılsın' dedi.

ESER SİYASETİ VE AZİZİYE BELEDİYESİ

Basın toplantısında AK Parti olarak eser, üretim ve çözüm siyaseti izlediklerinin altını çizen Milletvekili Aydemir, yoğun kış şartlarına rağmen Erzurum Aziziye'de belediye tarafından hayata geçirilen termal seracılık projesini gündeme taşıyarak, ‘Biz üretiyoruz, muhalefet ise istismar siyaseti yapıyor' kaydını düştü.

Ekonomik iyileştirme paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplum kesitlerine dönük ekonomik iyileştirme açıklamasının değerlendiren Milletvekili Aydemir, Erzurum'da katıldığı Ziraat Odaları Başkanları Zirvesindeki notları aktararak, gündeme getirilen her sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ufkundaki ak Kadrolarca çözüldüğünü hatırlattı.

Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti

AK Parti'nin Türkiye'de yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdığını, fikir, inanç ve girişim özgürlüğünün esas haline getirildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milleti olarak, kim olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi etnik kimliği taşırsa taşısın; Kürdü Türkü kendini nasıl tarif ederse etsin çok saygıdeğerdir bizim için. Türk Milletinin parçasıdır hepsi. ‘ dedi.

‘Çözüm üretiyoruz'

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'da Ziraat Odaları Başkanlarıyla bir toplantı yaptık. Başkanlarımız üç aylık periyotlarla toplanıyorlar. Bu zirvede tarıma yönelik sorunlar, beklentiler ve öngörüler paylaşılıyor. Bu toplantılarda dile getirilen sorunların çözümü için gayret sarf ediyoruz. Talepleri ilgili birimlere aktarıyor, birlikte çözüm üretiyoruz. ‘ dedi.

Erzurum ziraat odası başkanlarının beklentileri ve yansımaları

Milletvekili Aydemir, ‘Katıldığımız toplantıda başkanlarımız çok özel notlar düştü. Bizden beklentilerini kayda geçtiler. Bunlardan bir tanesi tarımsal destekleme bütçesi ile ilgiliydi. Dahasını istiyoruz dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız da 25 milyarlık destekleme paketini 4 milyar daha ilave ederek 29 milyara çıkardığını bildirdi. Bu tarım kesiminde, çiftçi ve besici kesiminde bir büyük memnuniyet oluşturdu.' diye konuştu.

Hububatta girdi desteği

Hububat üreticilerine yönelik desteklerinde büyük bir memnuniyet doğurduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız yine hububat üreticimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırıldığını açıkladı. Ondan dolayı da büyük bir memnuniyet var.

En büyük memnuniyet de indirimli elektrik kullanımında, günlük 5 kilovatlık değer 7 kilovata çıktı. Bundan ötürü de üreticimizin bir büyük memnuniyeti var. Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduklarını ifade ediyorlar. ‘ dedi.

“Önceliğimiz toplumumuzun huzur katsayını artırmaktır'

‘Bizim önceliğimiz toplumumuzun huzur katsayını artırmaktır' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Toplumun hangi kesimine gitseniz, elimizi değdirmediğimiz, dokunmadığımız yer yok. Yapmaya çalıştığımız keşke imkanlarımız daha fazla olsa, dahasını versek. Ama dünyanın içinde bulunduğu şartlara rağmen, bu sıkıntılı netameli hale rağmen Türkiye'de biz, sayın Cumhurbaşkanımız, AK Kadrolar olabildiğince hizmet veriyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir'den istismar siyasetine tepki

Muhalefet kesimi ve HDP'nin istismar siyaseti izlediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘HP sözcüsü, Kürtçeyi sanki yasaklamışız gibi, İstanbul Beyoğlu istiklal Caddesinde yaşanan bir olumsuzluğu, bir rezil hali aklamaya çalışırken bizi suçluyor aklı sıra. Güya Kürtçeyi ve kürtçe müziği yasaklamışız. Hiç ilgisi olmadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı. Biz kürçeye neşvü nema buldurmuşuz. Kürtçeyi daha önce yasaklayanları engellemişiz. Yasaklayan zihniyet kim? CHP anlayışı, CHP zihniyeti. Biz bunların hepsini berheva etmişiz. Ne demişiz, ‘Türk Milleti olarak, kim olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi etnik kimliği taşırsa taşısın Türk Milletinin asil bir parçasıdır. Lisanı Kürtçeyse hay hay başımızın üstünde yeri var. Biz kaldırmışız bundan önceki yasağı. Hiçbir şekilde Kürtçeyi yasaklayan bir anlayışımız olmamıştır. Tam tersini söylemişizdir, başımızın üstüne almışızdır. Başımızın üstünde taşıyoruz, bütün Kürt kardeşlerimiz de bunu bilirler. ‘ dedi.

Aziziye'de yoğun kış şartlarında örnek üretim modeli

Basın toplantısında AK Kadroların ve Cumhur ittifakının üretim ekonomisini esas aldığını dile getiren Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesi Termal Seracılık Projesini örnek gösterdi. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'da iki metreye yakın kar var. Soğuk almış başını gidiyor. Ama insanlarımız üretmek için, ülkemize katkı sağlayabilmek için, vatanımıza milletimize değer katabilmek için bir gayret koyuyorlar. Erzurum'da Aziziye Belediyemiz var. Termal kaynakların yoğun olduğu bir ilçemiz. Termal kaynaklarla ısınan seralar yapmışız. Ayda 25 ton domates üretiyor belediyemiz. Hem de Kış şartlarında. Nasıl oluyor bu? Yürek koyarsanız, proje geliştirirseniz oluyor. İstismar etmeyeceksiniz. Yalan söylemeyeceksiniz. Gerçeği söyleyeceksiniz. ‘ dedi.

Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrıda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Gelin projeleri konuşalım, planları konuşalım. Bunda yarışalım. Milletimiz Cumhur ittifakının samimi kadrolar olduğunu biliyor. Milleti derd eden kadrolar bunlar diyor. ‘ vurgusunu paylaştı.

Aydemir'den ABD örneği

Milletvekili Aydemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın, son bir yılda 367 bin ilave istihdam oluşturduğuna yönelik açıklama yaptığını aktararak, "Türkiye ise aynı dönemde gençlere yönelik olarak 2,7 milyon ilave iş oluşturdu. Bir kıyas yapıldığında Türkiye'nin, ABD'nin on katı istihdam oluşturduğunu görüyoruz. Bu çok önemlidir. Muhalefet bu konularla ilgili bir şey diyor mu? Onları hizmetsizlik tarif ediyor. İstanbul'da ne yaptıklarını gördük. Millet yollarda mahsur kalırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İngiliz Büyükelçisiyle yemek yiyor. Onların insan diye bir derdi yok." diye konuştu.

‘Muhalefet çocukları propaganda malzemesi yapıyor'

Trabzon'daki törende bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadelere ilişkin tartışmaları anımsatan Milletvekili Aydemir, muhalefetin proje geliştiremediği için konuyu istismar ettiğini savundu. CHP'nin seçim otobüsündeki çocuk fotoğrafı ile farklı yerlerde zafer işareti yapan çocukların fotoğraflarını gösteren Milletvekili Aydemir, CHP ve bazı muhalefet partilerinin çocukları propaganda malzemesi olarak kullandığını söyledi.

‘Biraz da millete muhabbet besleyin'

Milletvekili Aydemir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretine ilişkin soruya ise "Belediye başkanları ve muhalefet parti liderleri, büyükelçi aşkını nereden devşirmişler? Bazı muhalefet parti liderleri ve belediye başkanları, ayda dört beş kez büyükelçilerle görüşüyor. Bu neyin mesajıdır? Neyi konuşuyorsunuz? Bu büyükelçilere olan muhabbetiniz nereden geliyor? Biraz da millete muhabbet besleyin. Yerli ve milli olun." yanıtını verdi.

Kazakistan büyükelçiliği ziyareti

TÜRKPA üyesi Milletvekili Aydemir, basın toplantısı sonrasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA üyeleri olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya Başkanlığındaki heyetle birlikte, Ata yurdu Kazakistan'ın Ankara Büyükelçilğini ziyaret edip, Büyükelçi Saparbekuly'le verimli bir görüş alışverişinde bulundu.