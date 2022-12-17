Aydemir'den Raci Alkır'a vefa

Milletvekili Aydemir, Erzurum'un milli ve manevi tefekkür, vicdan ve hissiyatın adresi olduğunu belirterek, 16 Aralık 2011'de Hakka vuslata eren Sanatçı Raci Alkır'ın eserlerini örnek göstererek, ‘Raci Alkır yalnız Dadaş Coğrafyasının değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sesiydi. ‘ dedi.

Aydemir Gündemi Değerlendirdi

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından yaşananları "ucuzcu tavır" olarak nitelendirdi.

Siyasi gündeme ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalım atmanın peşinde olduğunu belirtti.

Alkır Milli Sesimizdi

Vefatının 11'inci yıldönümünde Raci Alkır'ı rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Raci Alkır milli ve manevi haslet ve değerlerimizin sesi olan Milli bir simaydı. Eserleriyle, üslubuyla milli duruşu ifade eden, mukaddesata sadakat ve vefayı kaydeden bir milli sesimiz ve değerimizdi. ‘ dedi.

Aydemir'den Kazakistan'a Kutlama

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, ‘Kazakistan Ata yurdumuz. 16 Aralık 1991 Kazakistan'ın Sovyetler birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği gündür. Kazakistan inşallah milletler camiasında hep zirvelere yürüsün inşallah. Onlar ne kadar mamur olursa ne kadar meşhur olursa biz de o kadar sürur üzere oluruz. Allah mübarek eylesin, kardeşliğimizi daim ve güçlü kılsın. ‘ dedi

Siyasi Değerlendirme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalım atmanın peşinde olduğunu belirtti. Milletvekili Aydemir, İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından yaşananları "ucuzcu tavır" olarak nitelendirdi.

YARGI KARARI

Yargı kararlarının eleştirilebileceğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Bunun üzerinden siyasette gelecek devşirmek, siyasette rakip gördüklerinizi ekarte etmeye çalışmak ucuzculuktur." diye konuştu.

Bu Ne Rezalet, Neyin Hesabındasınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararı öğrendikten sonra sevinçle Saraçhane'ye giderek İmamoğlu'nun boynuna sarıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Bir milletvekili olarak bu görüntüleri izleyince utandım, sıkıldım. Bu ne rezalet, neyin hesabındasınız? Hakkınızda bir karar verilmiş ve mahkum edilmişseniz normal olanı üzülmektir; üzülürsünüz, mahcubiyet duyarsınız. Elbette süreç devam ediyor, sonrasında aklanabilirsiniz." dedi.

Bu Millet İrfanıyla Sizi Tartar

İlk derece mahkemesinin verdiği kararın ardından "sevinçle, keyifle kucaklaşmaların ve sarılmaların normal olduğunu" belirten Milletvekili Aydemir, "İmamoğlu, Genel Başkanı'na çalım atmanın peşinde. Garip bir durum. Ayrıca altılı masanın diğer ortağı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte edebilmek için yol arıyor. Bunu da bir yol olarak bulduğunu zannediyor. Bunlardan Türk siyaseti adına mahcubiyet duyuyoruz. Bu millet irfanıyla sizi tartar." değerlendirmelerinde bulundu.

Babacan'a Tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Selahattin Demirtaş'a yapılanları asla kabul etmiyoruz." sözünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Ali Babacan, utanmadan sıkılmadan onlarca insanın katlinde parmağı olan, Yasin Börü gibi gencecik evlatlarımızın katili hükmündeki insanı Saraçhane'de alkışlatıyor. Edepsizliğe bakar mısınız?" diye konuştu.

Aydemir Yayın Kesintisine Dikkat Çekti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşurken Halk TV'nin yayını kestiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, "Bir insan ancak bu kadar pespaye hale düşer ve altılı masa tarafından ancak bu kadar paspas haline getirilir." görüşünü ifade etti.

Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ayak oyunu yapıldığını" belirterek "Kılıçdaroğlu'nu ekarte edebilmek için envai türden numara çekiyorlar. Aynı masadasınız ayıptır, yapmayın. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu sana milletvekillerini transfer etmişti; o olmasaydı, grup kuramayacaktın. Şimdi ona ayak oyunu çekiyorsun. Kılıçdaroğlu, şimdi bu şekilde tokadı yiyor." dedi.