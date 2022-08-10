Aydemir'den 'Sahada Erzurum Buluşmaları'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yaz dönemi 2'inci etap ‘Sahada Erzurum Buluşmaları' çalışmalarını Yakutiye ilçesi odağında devam ettirdi. Mahalle ve İş Merkezleri kaydında yürütülen etkinlik çerçevesinde dadaşlarla iş yerleri, mahalle ve sokaklarda yüz yüze görüşen Milletvekili Aydemir, Yakutiyelilerle istişare etti, esnafın nabzını tutu.

Başkan Uçar'la İstişare

Milletvekili Aydemir Yakutiye çalışmaları düzeyinde Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la görüştü. İlçede yürütülen yaz dönemi çalışmaları hakkında bilgilendirilen Milletvekili Aydemir, Başkan Uçar'la ilçenin sosyo ekonomik vizyonu, beklentiler, Yakutiye 2023 sürecine değgin tespitler ile Erzurum tarihine mana katan Saltuklu dönemi eserleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Saltuklu Nostaljisi

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Ebü'l-Kasım İzzeddin Saltuk Bey tarafından Erzurum'a vurulan Türk Mührünün 950 yıllık süreçte canlı ve diri tutulduğu, Saltuklu eserlerinin yeni nesle tarih şuuru mesajları verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Başkan Uçar'ın yerel yönetimde olduğu gibi Erzurum tarihine de ışık tutan çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Taşmağazaları Buluşması

Milletvekili Aydemir, Yakutiye İstişareleri düzeyinde Taşmağazaları esnafıyla bir araya geldi. Milletvekili Aydemir, Covid-19 salgını sonrasında Dürya'da baş gösteren ekonomik kriz, Ukrayna - Rusya savaşı ve bu sebeple oluşan tedarik zinciri kırılganlığının ülke, bölge ve il düzeyindeki yansımaları hakkında esnafın tespitlerini aldı.

‘Cumhurbaşkanımızın ufkundayız'

Milletvekili Aydemir, ‘Taşmağazalar tarihi kimliğiyle her daim Erzurum'un yüzük kaşı muhiti olmuştur. Bu eşsiz adreste, dostlarla, iş yeri sahipleri ile, vatandaşlarla mülaki olmanın hazzını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarına duydukları itimata minnettarız.' değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm Siyasetine Destek

AK Merkez AVM'de işyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir, esnafla görüştü, iş merkezinde alışveriş yapan vatandaşların ülke siyasi gündemine dair yorumlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını ifade eden vatandaşlar, AK Parti ve Cumhur ittifakının sorunlara karşı izlediği çözüm siyasetini desteklediklerini belirttiler.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Esnaf ziyaret ve istişarelerinin gönül paylaşımı kıvamında geçtiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 21 yılda yaptıklarımızı aktaran vefa timsali hemşehrilerimiz gurur sayfalarımızdır. Teşekkür ediyoruz. Dadaşların kadirşinaslığı, eser ve hizmet siyasetini takdirleri AK kadroların ve Cumhur ittifakının yegane motivasyonu ve gücüdür. ‘ ifadesini kullandı.

Menderes Caddesi Esnafıyla Müşavere

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti Heyeti Menderes Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret ederek, esnafın görüş ve düşüncelerini aldı, tespitlerini dinledi, beklentiler ve 2023 sürecine ilişkin vurgularını kaydetti. Milletvekili Aydemir, ‘Menderes Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla kucaklaşmak, hal hatır sormak da bugünkü nasiplerimiz arasındaydı. Konuksever kardeşlerimize şükran duyuyoruz.' dedi.

Mahallebaşın'dan Kardeşlik Mesajı

Erzurum'un sosyal ve ticari nabzının attığı Mahallebaşı'nda esnaf, eşraf ve kanaat önderleri ziyaretleriyle çalışmalarına devam eden Milletvekili Aydemir, ‘Hem esnaf ziyareti hem de kahvehanelerde hemşehri sohbeti yaptık. Ortak tesbit net: ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bütün etnik kimlikleri kuşatan ortak paydamızdır. Yaşasın sarsılmaz kardeşliğimiz. ‘ değerlendirmesini yaptı.

Caferiye Ziyareti

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti Yakutiye 1'inci etap istişare etkinliği kaydında günün son çalışmasını Caferiye Semtinde sürdürdü. Caferiye Camisi ile Erzurum Kalesi arasındaki esnafla hatırlaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hemşehrilerimizin müşfik tarzları sohbetlerin hazzını artırdı. Paylaştıkları mesaj çok berrak: “Hayatını milletine hasretmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına şükran borçluyuz!” Biz de size minnettarız ‘ dedi.