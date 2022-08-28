Aydemir'den ‘Sahada İlçe Buluşmaları'

Malazgirt Zaferinin 951'inci yıl gurur ve coşkusunu Ahlat ve Malazgirt'te yaşayan Milletvekili Aydemir, sahada ilçe buluşmaları programı çerçevesinde Hınıs ve Karaçoban'da esnaf, eşraf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Malazgirt'te idrak ettiğimiz birlik, dirlik ve kardeşlik coşkusunu, Hınıs ve Karaçoban'da hemşehrilerimizle paylaşmak gururunu yaşadık. Mübarek Anadolu coğrafyasının mümtaz adreslerinden, bir kardeşlik kal'aları olan Hınıs'ta, Karaçoban'da Malazgirt ruhunu kıyamda ve diri tutanlara minnettarız' dedi.

Aydemir'den Hınıs ve Karaçoban İstişaresi

Malazgirt Zaferinin 951'inci yıl gurur ve coşkusunu Ahlat ve Malazgirt'te yaşayan Milletvekili Aydemir, sahada ilçe buluşmaları programı ile Hınıs ve Karaçoban'da esnaf, eşraf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. İlçe sakinleri ve esnafla istişare eden Milletvekili Aydemir, güncele ilişkin tespit ve görüşleri kaydetti.

‘Sonsuz şükran sunuyoruz'

AK Parti Hınıs ilçe Teşkilatı yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte esnaf işyerlerine konuk olan Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs, her zamanki gibi konukseverliğin en alasını gösterdi ve bizleri sarıp sarmaladı. Sonsuz şükran sunuyoruz. ‘ dedi.

‘Hınıslı kardeşlerimizin vefasına minnettarız'

Kahvehane ve işyerlerinde Hınıslıları dinleyen, ilçe sakinlerinin gündem mihverindeki yorum ve görüşlerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Bir edep, bir adap ve bir yüksek terbiyenin her sakininde neşet ettiği, milli ve manevi dikkat ve hassasiyetin zirvelerinden Hınıs'ta kardeşlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve itimatları dorukta. Kadirşinas ve vefakar Hınıslı kardeşlerimize müteşekkiriz' değerlendirmesinde bulundu.

Beraberindeki heyetle birlikte Hınıs'ta Abiş ailesinin evlat mürüvetine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Genç Hamza Abiş'in evliliği Baba Mahmut Abiş şahsında bütün aileye, gelinimiz ve ailesine de huzur, mutluluk getirsin inşaallah.' temennisini paylaştı.

Aydemir Karaçobanlılarla istişare etti

Hınıs ziyareti sonrasında Karaçoban ilçesinde saha buluşmalarına devam eden Milletvekili Aydemir, ilçedeki işyerlerini ziyaret ederek, esnafla buluştu, ilçe cadde ve sokaklarında Karaçobanlıların nabzını tuttu. Karaçoban'ın bir ecdat yadigarı olduğu, ilçe halkının mukaddesata bağlılık ve sadakatte örnek bir duruş sergilediğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Karaçobanlı kardeşlerimin ülke, bölge ve ilçe sosyoekonomik gündemine ilişkin tespit ve aktarımları, ilçenin yüksek irfanını da vurguluyor. Onların öngörüleri, birlik, dirlik ve kardeşlik hassasiyetleri ufkumuzu aydınlatıyor. ‘ dedi.