Aydemir'den ‘Tek Millet İki Devlet' vurgusu

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin yeni bir ivme kazandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşler arasında artık engel yok' nitelemesini yaptı.

Aydemir'in Basın Toplantısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin 1 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, bununla "tek millet iki devlet" yerine, "tek devlet" gibi bir işleyişin de söz konusu olacağını kaydetti.

Ortak Ruh İklimi

Uzun yıllar böyle bir beklentileri olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Bakü'ye gittiğimde İstanbul'da, Ankara'daymışım gibi bir iklimle karşı karşıyaydım. Gence'ye gittiğimde Erzurum'daymışım gibi görüyordum. Aynı şeyi, onlar da buraya geldiklerinde yaşıyordu." diye konuştu.

Aydemir'den Ekonomi Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının diğer bölümünde, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere, sosyal koruma kalkanı kapsamında gerçekleştirilen desteklere, tarım sektöründeki destek uygulamalarına dikkat çekerek, salgının olumsuz şartlarına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü, özellikle tarımsal alanda kaydedilen gelişmelerin çiftçi ve besicinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Tarımsal Destekler

Tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çeken Milletvekili Aydemir, 2003'ten sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarım ve hayvancılıkta aşama kaydettiğini bildirdi. Aydemir, "34 bin 515 çiftçimize, 2 milyon 893 bin 645 dekar alan için 80 milyon 716 bin 962 lira destekleme ödemesi çok değerlidir ve çiftçilerimiz bundan dolayı mutlular." ifadesini kullandı.

Çevre Odağında Ak Hassasiyet

Organik gübre kullanımında dekar başına 20 lira ilave destek verildiğini, bu kapsamda 73 çiftçiye, 6 bin 656 dekar için 128 bin 805 lira organik gübre desteği sağlandığını anlatan Milletvekili Aydemir, tarım, hayvancılık ve başka alanlarda desteklerin sürdüğünü belirtti.

Milletvekili Aydemir, "İnsan hayatına, ekolojik yapıya, çevreye, bizim kadar değer veren bir başka iktidar bugüne kadar gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.