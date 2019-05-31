Aydemir'den Vahdet ve Tevhid vurgusu

‘ dedi.

RAHMET, BEREKET VE MAĞFİRET İKLİMİ

Milli ve manevi fikir ve duygu ufuklarının enginleştiği; rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin hakim hale geldiği Ramazan ayının; aynı kıbleye yönelmiş, aynı iman hazzına ermiş ümmet için vahdet ve tevhid mesajı verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Zaman ayrılık ve gayrılıkları ortadan kaldırma, farklılıkları bütünlük potasında buluşturma; yürekleri birlik ve beraberlik doğrusunda kavuşturma zamanıdır' kaydını düştü.

TEVHİD VE VAHDET İMANI

İslam Coğrafyasındaki ayrılık ve çatışmaların; Gazze'de kan ve gözyaşı, Arakan'da sefalete sebep olan tevhid karşıtlarına güç verdiği, onlara Golan'ı sahiplenmek gibi küresel bir hayasızlığı seslendirecek cesaret sağladığı, Mescidi Aksa kutsalına el uzatacak kadar bir iffetsizliğe yol açtığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kadir Gecesinde ortak niyazımız, tevhid ve vahdet imanının hakim hale gelmesi, İslam coğrafyasındaki matem ve acıların sona ermesinedir.' dedi.

‘LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH'

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İslam Coğrafyasındaki bugünkü hali, yıllar önce, ‘Şarkın mefahir dolu mazi i kemali/Ya Rab ne onulmaz yaradır şimdiki hali/Şirazesi kopmuş gibi mazume-i iman? /Yaprakları yırtık, sürünür yerde perişan' ifadeleriyle tarif ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin, Tarihine mev'udu ezelken ebediyyet/ Ey tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet/ Nisyana çıkan yolda mı kaldın gümrah/La havle vela kuvvete illa billah?' tespitini bir kez daha vurguluyor; Bin aydan hayırlı Kadir gecesi hürmetine birlik ve beraberliğin esas kılınması ve güçlenmesi niyazını paylaşıyoruz.' mesajını verdi.

ÇANAKKALE RUHUNU DİRİ, MESCİDİ AKSA HASSASİYETİNİ EBEDİ TUTANLARA SELAM OLSUN

Kadir Gecesinin nefsi kurtarmak veya öne çıkarmayı değil, müşterek değerlerin muhafaza ve ihya hassasiyetini ifade ettiği, İslam Coğrafyasına dikkat ve yoğunlaşmayı sağladığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Milli Şairimizin, ‘Sensin hele ey kitabı azem/Haşa buna hiç tereddüt etmem/Dünyada refik ü hemzebanım/Ukbada muin'ü mesteanım' diye takdim ettiği Kuran-Azimüşşan hürmetine, devletimizin dirliği, milletimizin birliği, vatanın bütünlüğü yolunda can adayan şühedamızı rahmetle anıyor, Yüce milletimiz ve mensubu bulunduğu İslam Coğrafyasının Kadir Gecesi heyecan ve coşkusunu paylaşıyor; Çanakkale ruhunu diri tutanlara, Mescidi Aksa hassasiyetini ebedi kılanlara muhabbet ve şükranlarımızı sunuyoruz. ‘dedi.