Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

‘ dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın tweeter üzerinden yaptığı ‘ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki yağıyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yıldırım'ın paylaşımına sert tepki vererek, ‘Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak. ‘ dedi. Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile skandal paylaşıma gönderme yaptı.