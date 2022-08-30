Aydın'la Erzurum günleri

Dr. Kamil Aydın'ın Erzurum temasları devam ediyor.

Dr. Kamil Aydın'ın Erzurum temasları devam ediyor.

Geride kalan iki haftalık süre boyunca Erzurum'un büyün ilçelerinde anlatma ve aydınlatma toplantıları düzenleyen Aydın, seçim çevresi olan Erzurum'daki mesaisini ziyaretlerle sürdürüyor. Şehrin muhtelif noktalarında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Kamil Aydın, Dadaşlarla sık sık bir araya geldi, sohbet etti ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde birbirinden renkli görüntüler oluşturan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın dikiş makinasıyla sergilediği hüner ise dikkatlerden kaçmadı. Taşmağazalar esnafıyla bir araya gelen Aydın, vatandaşların beklenti ve taleplerini kayda geçerken, 2023 seçimlerinin önemini anlatmayı da ihmal etmedi.

Erzurumspor FK Tesislerine Ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum temasları çerçevesinde mavi beyazlı takımın tesislerini de gezdi. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'la bir araya gelen Kamil Aydın'a MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da eşlik etti. Milletvekili Aydın'a Erzurumspor FK'daki son durum hakkında bilgiler aktaran Ahmet Dal, transfer tahtasını açtırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal'a hayırlı olsun dileklerini ileten Aydın ve Karataş'a, Erzurumspor forması hediye eden Ahmet Dal, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

MHP Milletvekili Kamil Aydın, Erzurumspor'un Erzurum'u ifade ettiğini belirterek, “Bu takım hepimizi temsil ediyor, mücadelesine hayranız ve güveniyoruz. Takımımızı çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.