Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor

Balıkçılar ise üretimden son derece memnun.

Oltu ilçesinde enerji üretimi için yaptırılan Ayvalı Barajı, balıkçılık sektörüne de hizmet veriyor. Ürettiği enerjisiyle 48 bine yakın kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan baraj gölünde kafes balıkçılığıyla yöre ekonomisine de katkı sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl baraj gölüne kurdukları kafeslerde alabalık ve somon yetiştirmeye başlayan üreticiler, havaların ısınmasıyla ara verdikleri faaliyetlerine Kasım sonu itibariyle yeniden başladı. Üreticiler geçen yılın son haşatını yaptılar.

Ayvalı Baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan Ahmet Okuyan, “Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üretim tesislerimiz var. Ama iki yıldır Ayvalı baraj gölünde üretim yapıyoruz. Bu seneki kapasitemiz geçen yıldan çok daha iyi. 2021 yılı sonu itibarıyla balıklarımızı boylayıp hasadımızı yapıyoruz, startların üzerindeki balıklarımızı yurt içi ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Kalanları tekrar havuzlarda koyarak büyüteceğiz. 2022 yılı daha iyi üretim yılı olacağını ümidi ile bekliyoruz. Bu sene 280 ton üretim yaptım, seneye nasipse 500 ton olacak” dedi.

Babasına yardım eden İnşaat Mühendisi Sinan Okuyan ise, “İnşaat sektörü zor günler geçiriyor, üretime ağırlık vermemiz gerektiğini bildiğim için ayvalı barajında babama yardım ediyorum. Burada balık üreterek ülkemize katkıda bulunuyoruz. Üretim yapıp ihracat yapıyoruz, burada balıklarımızı boyluyoruz şuanda boylama işleminden sonra hasat gerçekleştireceğiz ve balıklarımızı gönderdikten sonra yeniden yavru atıp tekrar üretim yapacağız” dedi.