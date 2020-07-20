Ayvalı Barajı'nda kafes balıkçığı yapılacak

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nda kafes balıkçılığı yapmak için kolları sıvayan girişimcilerin müracaatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Ayvalı Barajı'nda gökkuşağı alabalığı üretmek için baraj gölü üzerinde proje çalışmaları başladı. İl Tarım Müdürlüğünden ekipler Ayvalı Barajı'nda yer tespiti yaptılar.

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hülya Esenboğa, “Ayvalı Barajında kafes balıkçılığı yetiştiriciliği için Tarım Bakanlığı tarafından beş girişimci ye bakanlık ön izin verilen beş alan var. Onun haricindeki alanlar riskli alanlar, su seviyesinin oldukça düşük olduğu bölgeler dört müracaat var. Riskleri göze alarak müracaat kabul etmeleri gerekiyor, yer göstereceğimiz alanda su seviyesi oldukça düşükmüş burası denenmemiş bir baraj gölü sıcaklığı oldukça yüksek bir baraj gölü. İlk kuranlar biraz risk alarak tecrübe edecekler” dedi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fuat Demir de, “Ayvalı Barajı gölü üzerinde gökkuşağı Alabalığı projesini hazırladık. 4 müracaatçıdan birisiyiz, bugün Ayvalı Barajı üzerinde Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yerlerin tahsisi için keşif yapmak için buradayız. Amacımız bu bölgenin ekonomisine hem de iş istihdamına katkıda bulunmak. Salı günü yerlerimiz belli olunca projelerimizi hazırlayıp en kısa sürede yatırımımıza başlayacağız, inşallah bölgemize hayırlı olur” şeklinde konuştu.