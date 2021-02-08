Ayvalı Barajı'nda suyun kirecinden oluşan ilginç figürler ilgi odağı oldu

Oltu Ayvalı Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeni ile sudaki kireçten ilginç figürler ortaya çıktı.

Baraj sularının su seviyenin bir hayli düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden oluşan figürler bölgedeki insanların dikkatini çekiyor. Çeşitli şekilleri gören vatandaşlar resim çekilmeyi ihmal etmiyorlar. Dağın eteklerindeki kireçlenme suya yansıyınca ortaya ilginç görüntü çıkıyor.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Kurt, “Bu sene Ayvalı barajındaki suların azalmasından dolayı kayalıkta suyun kirecinden dolayı çeşitli figürler oluştu. İnsanların dikkatini çekiyor. Gelip burada resim çekip izliyorlar” dedi.

Öner Elibol ise “Burası Ormanağzı köyünün bitimi Ayvalı barajının başlangıcı. Barajdaki su seviyesinin düşmesinden dolayı suyun kayalıkların yüzeyindeki bıraktığı kireçten çeşitli figürler meydana gelmiş bu da ilgili vatandaşların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekiyorlar” dedi.