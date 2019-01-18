Ayvalı Köyü'nde karne heyecanı

Oltu'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 6 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Ayvalı Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Şenol Turan, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ile okul öğretmenleri katıldı.

Ayvalı Ortaokulu'ndaki ana sınıfından sekizinci sınıfa kadar öğrenim gören öğrenciler karnelerini alarak büyük bir heyecan yaşadı. Ayvalı Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, karnelerini Kaymakam Şenol Turan'ın elinden aldı.

Karnelerini dağıttığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, ‘'Takdir ya da teşekkür alanlar rehavete kapılmasınlar, tam tersine alamayanlar da üzülmesinler. Takdir-teşekkür alamayıp iyi liselere ve üniversitelere yerleşen çok kişiye şahit oldum. Başarılı olanlar mutlaka bunun tadını çıkarsın ama aynı zamanda da her şey bitti sanmasın. Diğer arkadaşlarımız da biraz gayretli olsun. Çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Karneleri dağıtan Kaymakam Turan, öğrencilere kek ve meyve suyu da ikram etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü son bulacak.