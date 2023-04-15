Azeri milletvekilleri Erzurum'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile seçimlere destek için Erzurum'a gelen Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Prof. Dr. Kamile Aliyeva, Prof. Dr. Elşad Mirbeşir, Anar Mammadov ve Tahir Mirkişili, bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Milletvekili Mammadov, “Burada olma amacımız bizim hepimizin güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacının olduğunu belirtmektir” dedi.

Erzurum'a gelen Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri Prof. Dr. Kamile Aliyeva, Prof. Dr. Elşad Mirbeşir, Anar Mammadov ve Tahir Mirkişili, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Seçim çalışmalarının başladığını hatırlatan Küçükoğlu, “Azerbaycan'dan Yeni Azerbaycan Partisi, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in partisinin milletvekilleri ve yöneticileri bugün aramızda. 2 günlük bir program için kendileri Erzurum'dalar. Şu an Türkiye'de 7 bölgede 7 ilde yapılmakta bu ziyaretler. Kardeşlik duygusu içerisinde yapılan bir ziyaret” dedi.

Milletvekili Anar Mammadov ise, “Biz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatına uygun olarak Yeni Azerbaycan'dan seçilmiş milletvekilleri, aynı zamanda partimizin diğer yönetici mensuplarıyla beraber Erzurum'dayız. İlk defa geldik Erzurum'a. Çok güzel bir şehriniz var, çok güzel insanlarınız var. Biz bildiğiniz gibi Yeni Azerbaycan Partisi olarak AK Parti'nin müttefiğiyiz. Bizi burada bu kadar güzel ağırladıkları için AK Parti mensuplarına ve tabii ki belediye mensuplarına da teşekkürlerimi bildirmek isterim. Erzurum'un ilçelerini dolaştık, esnaflarını gezdik, insanlarıyla konuştuk. Zaten insanlarda büyük bir Azerbaycan sevgisi gördük. Bizim için de sizler Azerbaycan'a gelip dolaştığınızda aynı şeyleri görürsünüz. Biz Azerbaycanlılar olarak her zaman Türkiye'nin daha güçlü olmasına çok inanırız ve buna ihtiyaç duyarız. Bizim burada olma amacımız bizim hepimizin güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacının olduğunu belirtmektir. Biz inanıyoruz ki bu seçimlerden sonra Türkiye daha da çok güçlenecek. Biz bu mesajları insanların gözünde de gördük ve ben çok mutluyum ki bugün Erzurum'da her görüştüğüm insan buna hazırdırlar, bunu istiyorlar. Bu sevgiyi, saygıyı görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.