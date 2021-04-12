Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Orhan, mesajında; “Ayların sultanı geldi. Feyziyle, bereketiyle, rahmet ve mağfiret nimetiyle Şehr-i Ramazan geldi. Hoş geldi, sefa geldi” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının Müslümanlar için en mukaddes zaman dilimlerinden birisi olduğunu ve kalplerin bu ayda huzur ve süruru bulduğunu vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Ramazan nimettir, Ramazan; izzettir, ikramdır, berekettir. Ramazan; inananlar için rahmet, merhamet ve mağfiret kapısıdır. Ramazan; Kur'an ayıdır, sabrın, sükûnetin, sıhhat ve selametin buluşma noktasıdır. Dolayısıyla ne mutlu bu aydan nasiplenip, kıymetini bilene! Ne mutlu bu ayın manevi iklimiyle kuşanıp, kalbine baharı getirene! Ve hamdolsun bizi bu mübarek aya bir kez daha eriştirene! Şükür olsun, şükürler olsun!” dedi.

Orhan'dan Ramazan ve Erzurum Vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ramazan ayı mesajında Erzurum vurgusunda da bulundu. Ramazan ayının istisnai güzellikleriyle en bariz biçimde yaşandığı illerin başında Erzurum'un geldiğini kaydeden Başkan Orhan, “Erzurum'da Ramazan bir başkadır. Bu ayda şehri baştanbaşa kuşatan öyle manevi bir atmosfer olur ki; teneffüs ettiğimiz hava bile adeta oruç kokar. Yerdeki toprak, dağdaki taş, tabiat ve hatta esen rüzgâr dahi kulaklara Ramazan ayını fısıldar. İlaveten bu şehirde iftar ve sahur sofraları asla doymak için kurulmaz! Erzurum'daki iftar ve sahurlar paylaşmanın tarifi ve dayanışmanın adresi olur. Mülki İslam'ın kilidi olan bu memlekette, Ramazan ayı işte bu yüzden özellikler ve güzellikler manzumesidir” diye konuştu.

Üstesinden Hep Birlikte Geleceğiz

Öte yandan kutlama mesajında halen devam eden salgınla mücadele sürecine de değinen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajında şunları kaydetti: “Maalesef geçtiğimiz yıl da mücadele halinde olduğumuz Covid-19 salgını, bu Ramazan ayında da kaynaşmamızın ve bir araya gelişimizin önündeki zorunlu engeli teşkil edecek. Ama bilinmeli ki; gönüllerimiz yine bir olacak, kalplerimiz yine birlikte atacak. Sabırla, duayla ve salgın tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmak suretiyle bu illetin üstesinden Allah'ın izniyle hep birlikte geleceğiz. Aziziye Belediyesi olarak; bu süreçte de halkımızın yanında olacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmayacak, hayır ve hasenat çorbasına imkânlarımız ölçüsünde tuz katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, başta Aziziyeli hemşehrilerimiz olmak üzere, bütün Dadaşlara hayırlı Ramazanlar diliyoruz.”