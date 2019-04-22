Aziziye Belediyesi tiyatro ekibi kuruyor

Termalspor bünyesinde kurulacak ekip bölgedeki çocuk ve gençlerin kültürel gelişimlerinin yanı sıra sanatsal faaliyetlere de katılmalarını hedefliyor.

Kurulacak tiyatro ve animasyon ekibi, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor. Bölgedeki sanatsal ve kültürel alandaki eksikliği de tamamlayacak olan proje, Ilıca'da Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde yapılacak seçmelerin ardından çalışmalara başlayacak.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Aziziye Belediyesi Termalspor Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar, amaçlarının Aziziye Belediyesi'nin yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Gülakar;” Kulüp olarak sosyal ve kültürel alanlarda birçok etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Etkinliklerimize renk katması için kulüp bünyesinde bir tiyatro ve animasyon ekibi kuracağız. Bu çalışmamız da bir ilk olma özelliği taşıyor. Oluşturacak olduğumuz tiyatro ve animasyon ekibi gösteriler sunacak. Oluşturulan tiyatro ekibiyle, her kesime hitap edebilecek, çeşitli oyunların sahne alabilmesi sağlanacak. Amatör olarak başlayacağımız tiyatro ve animasyon faaliyetlerimizi profesyonel hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma ile belediye olarak sanata bir katkı daha sağlamış oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarından tamamında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'a çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

İlçede göreve geldikleri günde bugüne diğer müdürlüklerde olduğu gibi Kültür Müdürlüğü bünyesinde de başlattıkları çalışmalarla birçok ilke imza attıklarını aktaran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe halkına hizmet edecek her türlü projenin arkasında olduklarını söyledi.

Aziziye'de kültür, sanat, edebiyat ve tarih anlamında örnek çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Orhan, ilçede kuracakları tiyatro ve animasyon ekibiyle 7'den 77'ye her kesimin bu alana dikkatini çekmek istediklerini söyledi. Başkan Orhan, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi, Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi gibi ilçeye kazandırdıkları sosyal donatı alanlarıyla günün her saatinde hizmet verebileceklerinin de bilgisini verdi.

Tiyatro ve animasyon ekibi önümüzdeki günlerde yapılacak seçmelerin ardından ilçede faaliyetlerine başlayacak.