Aziziye Belediyesi Türkiye'de bir numara

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen Erasmus+ Gönüllülük Programı kapsamında akredite kurum olan Aziziye Belediyesi, Ekim 2018'de başlattığı çalışmalarla yaklaşık 500.000 TL hibe aldı. Bu hibe kapsamında toplam 42 gence yurt dışında gönüllülük projelerine katılma fırsatı sağladı.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ 2014 yılından bu yana sürdürülmekte. Aziziye Belediyesi Ekim 2018'de başladığı bu faaliyet ile Türkiye'nin en aktif belediyeleri arasında yerini aldı. Ülkemizde en fazla gence yurt dışı gezme ve seyahat imkânı sağlayan belediyenin yeni projeleri de yolda.

BAŞKAN ORHAN; DAHA FAZLA GENCİMİZE YURT DIŞI İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Gençlerimizin uluslararası faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla başlattığımız bu çalışmalarda şu ana kadar aldığımız hibe ile 24 gencimizi yurt dışına gönderdik. Kesinleşen hibelerimiz ile 18 gencimizi daha göndereceğiz. Hedefimiz gençlerimizin ufkunu açmak, gelişen dünyanın hızına ayak uydurarak pozisyonlarını belirlemelerine yardımcı olmaktır.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN: GENÇLERİMİZ AVRUPA'DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sosyal belediyecilik anlayışı çalıştıklarını anlatan Başkan Orhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Program kapsamında gençlerimizin; ulaşım, temel gıda ihtiyaçları, sigorta, konaklama vb. giderleri karşılanmaktadır. Bizler belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Erasmus+ Programı ile gençlerimizin Avrupa'yı ziyaret etmeleri için zemin oluşturduk. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, dil öğrenmeleri, farklı kültürlerle tanışmaları ve yeni sistemleri yerinde görmeleri için ideal bir program olan Erasmus+ ile artık belediyemiz Avrupa'ya açıldı. Gençlerle ilgili projelerimiz artarak devam edecek.”.

HEDEF EN AZ 100 GENÇ

Erasmus+ Gönüllülük Programı çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar 100 genç için hibe almak istediklerini belirten Başkan Orhan, “Bu çalışma için çok emek harcadık. Akreditasyon sürecinin tamamlar tamamlamaz başlattığımız projeler ile gençlerimizin yurt dışı hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağladık. Devam projelerimizi planlayarak hibe başvurusunda bulunduk. İnşallah 2019 yılı için hedefimiz olan asgari 100 genci yurt dışına göndereceğiz. “şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN: BELEDİYEMİZİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI

Bu alandaki faaliyetler için yüzde 100 hibe mekanizmalarını kullandıklarını belirten Başkan Orhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Program gençler için ücretsiz, belediyemiz için de masrafsız. Belediyemizin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan süreci yürütüyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecektir.”

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

ab.aziziye.bel.tr adresinden faaliyetler için başvuruları almaya devam eden Aziziye Belediyesi, Erasmus+ Gönüllülük Programı kapsamında 2020 yılının sonuna kadar akredite kurum olarak çalışabilecek.