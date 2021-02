Aziziye Belediyesi'nde karla mücadele mesaisi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Erzurum için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte ekiplerin teyakkuz haline geçtiği Aziziye'de, karın yağmaya başlamasıyla çalışmalara start verilmesi bir oldu. Aziziye Belediyesi'nin Fen ve Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden oluşan karla mücadele timleri, çalışmalara gece yarısından itibaren başlarken, iş makinaları Dadaşkent ve Ilıca'da gün boyunca durmak bilmedi. Merkezde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde yürütülen karla mücadele çalışmaları, kırsalda da büyük bir hızla devam etti. Aziziye Belediyesi'ne bağlı ekipler, kırsal mahallelere adeta çıkarma yaparken, çalışmalar, oluşturulan öncelik planlaması doğrultusunda sokaklar ve kaldırımlarda da devam etti.

Başkan Orhan: İşimizi Yapıyoruz

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Biz, kar yağışına külfet değil, nimet gözüyle bakıyoruz. Çünkü işimizi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Aziziye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin her kış sezonunda olağanüstü bir gayret ve çaba göstererek çalıştığını kaydeden Başkan Orhan, “Ekiplerimiz, her an sahaya çıkabilecek şekilde hazır ve bu yönde de bir eylem planına sahip. Dolayısıyla ekiplerimizi kar yağışı başlar başlamaz sahaya indirdik ve karla mücadele noktasında yine örnek bir performansa imza attık. Sahada inanılmaz bir gayretle çalışan karla mücadele ekiplerimizi kutluyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karla Mücadele Her An Hazırız

Karla mücadele çalışmalarının sadece merkezde değil, kırsal mahallelerde de sürdürüldüğünün altını çizen Orhan, Aziziye'nin çok geniş bir yüzölçümüne sahip olduğunu vurgulayarak, “İnsanlarımızı mağdur etmemek, beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılayabilmek, elbette en büyük arzumuz. Dolayısıyla karla mücadele çalışmalarımızı oluşturduğumuz öncelik planlamasına göre yürütüyor, halkımız için AK belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye çalışıyoruz. Meteorolojik uyarıları da dikkate almak suretiyle ekiplerimizle birlikte karla mücadeleye her an hazır olduğumuzun özellikle bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.