Aziziye Belediyesi'nde toplu sözleşme mutluluğu

Aziziye Belediyesi Hizmet binasında gerçekleşen toplu sözleşme toplantısına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Başkan Danışmanı Mustafa Kahveci, Belediye-İş Sendikası Kars Şube Başkanı Himmet Bozan ve Belediye-İş Sendikası Aziziye Belediyesi temsilcisi Hasan Karaman katıldı.

Merakla beklenen görüşmelerin ardından 30 işçiyi kapsayan anlaşmanın detayları belli odu. Buna göre belediye işçileri 2019 yılının ilk altı ayı için kıdemle birlikte yüzde 11.5, aynı yılın ikinci 6 ayında ise yüzde 11 oranında maaşlarına zam alırken, ilk yılın toplamında bu oran yüzde 22.5 olacak. 2 yıllık imzalanan sözleşmenin ikinci yılı olan 2020'de ise işçilerin maaş zamları enflasyon oranına göre belirlenecek.

Her zaman çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,” Belediyemizde çalışanlarımızın tamamı her zaman en üst seviyede gayret ve çaba sarf ederek üzerlerine düşenleri yaptılar. Bizler işçimizin teri kurumadan hakkını veren anlayışın temsilcileriyiz. Bu anlamda hem işçilerimizin yüzünü güldürecek hem de belediyemizin kaynaklarını zorlamayacak bir anlaşma imzaladık. Rabbim hayırlı, uğurlu etsin.” diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası adına bir konuşma yapan Şube Başkanı Himmet Bozan, çalışan arkadaşlarının emeklerinin karşılığını almaları adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Kendileri açısından güzel bir anlaşmaya imza attıklarını anlatan Bozan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a gösterdikleri hassasiyetleri ve duyarlı tavırları için teşekkür etti.