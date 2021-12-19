Aziziye Belediyesi'nden tiyatro ziyafeti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu “Bir Bayram Sabahı” Aziziyeli tiyatroseverlerle buluştu. Aziziye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ilıca Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perde komedi, büyük ilgi gördü.

Cumartesi günü iki seans halinde sahnelenen oyunu Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da izledi. Cengiz Durular'ın kaleme aldığı, Erzurumlu usta tiyatrocular Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan'ın da hem yönetip hem de rol aldığı oyunda, Erzurumlu bir ailenin yaşadığı bir bayram sabahı konu edildi. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren oyunda, zaman zaman hüzünlü anlar da yaşandı.

Başkan Orhan'dan Plaketli Teşekkür

Her yaştan izleyiciye hitap eden tek perdelik komedi oyununu Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da çocuklarıyla birlikte izledi. Oyunda Ilıca üzerine birbirinden renkli doğaçlama örnekleri sergileyen oyuncular, izleyicilerden büyük alkış alırken, Başkan Orhan da, gösterim sonunda oyunun yazar ve yönetmenlerini plaketle ödüllendirdi.

EBB Şehir Tiyatrosu'nun çok güzel işler çıkarttığını ve Erzurum'un zengin kültür birikimini sanatla takdire değer bir biçimde ifade ettiğini kaydeden Başkan Orhan, “Oyunda aile kültürümüzden gelenek ve göreneklerimize varıncaya kadar birçok konuyu dün-bugün süzgecinden geçirme fırsatı bulduk. Hem güldük, hem hüzünlendik, hem coştuk. Sevgili Cengiz Durular'ın kaleme aldığı, usta tiyatrocularımız Yakup Çağlayan ve Oktay Parlar'ın yönettiği tek perdelik komedide bir bayram sabahını adeta birlikte yaşadık. EBB Şehir Tiyatrosu'nun çok değerli oyuncularına ve bu coşkuyu birlikte yaşadığımız tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gösterim sonunda Başkan Orhan, usta oyuncular ve konuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.