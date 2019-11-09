Aziziye Destanının 142. yılında Atatürk Üniversitesi ecdadına yürüdü

si gerçekleşen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağında yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüşe Atatürk Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında destan yazan kahramanlar için saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkânı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan Çağrıyla Saygı Yürüyüşü Başladı

Program, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin" çağrıları yapılarak başladı.

Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birisine daha sahne oldu. Yediden yetmişe herkes, ellerinde Türk Bayrağı ile kahramanlık destanının yazıldığı Aziziye Tabyalarına omuz omuza yürüdü.

“Öğrencilerimiz ile Birlikte Aziziye Tabyalarına Geldik”

Tarihe adını altın harflerle yazdıran Aziziye Tabyalarında, unutulmaması gereken bir destanın yazıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “142 yıl önce Ayazpaşa Camii İmamı Osman Hoca'nın okuduğu selâ ile cepheye koşan Erzurum halkının tabyalarda, askeriyle omuz omuza yaptığı özgürlük mücadelesinin hafızalarda canlılığını koruması adına biz de öğrencilerimizle birlikte Aziziye Tabyalarına geldik” dedi.

Kundaktaki bebeğini bırakıp, önce vatan diyen kahraman Nene Hatunların yazdığı destana şahitlik etmek ve yaşananları asla unutmamak adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini, milli birlik ve bütünlüğü korumak adına da üniversite olarak benzeri programları sık sık düzenlediklerini aktaran Çomaklı son olarak: “Unutmamalıyız ki geçmişimizi iyi bilerek ancak geleceğimizi başarılı bir şekilde inşâ edebiliriz. Aziziye Destanı da bizim için bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Kahramanlık destanı yazarak bugün özgür bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bin yıldır vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevlâ'dan rahmet ve mağfiret diliyorum.”