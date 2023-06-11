Aziziye Kaymakamı ve Belediye Başkanı depremin merkez üssüne gitti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin merkezindeki yerleşim alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

AFAD'ın verilerine göre; saat 10.41'de Aziziye'nin Eğerti Mahallesi merkezli deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, depremin merkez üssü olan Eğerti Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Depremin en çok hissedildiği Eğerti ve Sorkunlu mahallelerinde AFAD diğer birimlerle birlikte durum tespiti yaptı.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Bu sabah Aziziye ilçemizde meydana gelen depremin merkez üssü Eğerti ve Sorkunlu'ya gittik. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Köyümüzde yığma ve kerpiç birkaç yapıdaki kısmi deformasyon dışında hamdolsun herhangi bir sorun yok. AFAD burada, Kaymakamlığımız burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz burada, Aziziye Belediyemiz burada. Allah beterinden saklasın" dedi.