Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'nin çehresi değişti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezi ve ilçelerdeki alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Aziziye ilçesindeki Otoban Sanayi Sitesi'ni baştan aşağı elden geçirdi.

İlçenin otomotiv sektörüne yön veren sanayi site sakinlerinin asfalt isteğini yerine getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir'in ekipleri, söz konusu bölgeye konuşlandı.

Alt ve üstyapı çalışmalarından ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Aziziye Otoban Sanayi Sitesi sakinleri, “Sadece ilçemizde değil şehrimizdeki otomotiv sektörüne de yön veren Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ne bu güzel hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki ticari hareketliliğin de bir parçası olan sanayi sitemizin adeta çehresi değişti. Diğer çalışmalar da tamamlandığında sitemiz inşallah daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.