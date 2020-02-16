Aziziye'de belediye hizmetleri dakika hızında

Bunlarla birlikte Belediye Beyaz Masa birimini arayarak kar temizliği talebi ileten vatandaşlar taleplerinin hemen cevap bulmasından dolayı da hem şaşkın hem memnun gözüküyor.

Beyaz masa birimleri ile ilginç diyalogların yaşandığı Aziziye Belediyesi'nde sokakların kardan temizlenmesini isteyen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Aziziye Belediyesi sosyal medya hesaplarında yayınlanan bu diyaloglar haber sitelerinin de gündem konusu oldu. İlçe sınırları içinde ikamet eden Züleyha Bingöl isimli vatandaşın sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı paylaşımda, ‘Yoğun kar birikmesi nedeniyle eve giriş çıkışlarda sıkıntı yaşıyorum gerekçesiyle Aziziye Belediyesi beyaz masa Whatsapp hattına bıraktığım mesajdan 15 dakika sonra ekipler gelip temizlik yaptı. Bu durumda ne denir ki ? Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiren tüm birimlere, devletimize Allah zeval vermesin' sözlerine yer verdi. Bu ifadelerin ardından Emre Şahin isimli vatandaşın paylaşımın altına yaptığı yorum kar temizliğinin tekrarının mümkün olmayacağını iddia niteliğindeydi. ‘İlla Züleyha Hanım gibi gelin temizleyin mi diyelim. Öyleyse hemen diyorum bakalım 15 dakika içinde gelecekler mi?' yorumunun ardından iletişim adres ve telefonunu alan Aziziye Belediyesi Beyaz masa birimi verilen sözün akabinde 15 dakika içinde temizliğin yapılmasını sağladı. Fen İşleri ekiplerinin sokakta yaptığı çalışma esnasında çocuğuyla birlikte özçekim yaparak teşekkürlerini ileten Emre Şahin, yapılan temizlik çalışmasından şaşkınlığını ve memnuniyetini gizleyemedi.

Sosyal medya diyalogları haber sitelerinin gündemi oldu. Aziziye Belediyesi Beyaz masa birimi ve Fen İşleri ekiplerinin koordinasyon sonucunda 15 dakika süren aynı gün içindeki iki hizmet internet haber sitelerinin de manşetlerinde yerini aldı.

Aziziye ilçe sınırları içinde 69 mahalle statüsünde köy ve 3 merkez mahalle bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kısıtlı imkânlara rağmen ulaşmadıkları sokak ve cadde bulunmadığını dile getirdi. Özellikle kış aylarında yoğunluk içerisinde tüm talepleri değerlendiren ve günün 24 saati hizmet veren Beyaz masa biriminin işini ciddi yapmasının neticesinde hizmetlerin en doğru şekilde verildiğini hatırlatan Başkan Orhan, “Beyaz masa birimimizin hizmetlerin doğru yer ve zamanda verilmesinde etkisi tartışılmaz. Bu nedenle arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kış aylarını rahat bir şekilde geçirmesi için adeta seferberlik ilan ettik. Gidebildiğimiz en ücra noktaya kadar varlığımızı gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve istekle çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.