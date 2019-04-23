Aziziye'de çocuk başkan heyecanı

Aziziye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Vefik Kitapçıgil 4. Sınıf öğrencisi Beril Naz Budak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Temsili olarak Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan başkanlık koltuğunu devralan Çocuk Başkan Beril Naz Budak, kurmaylarını çağırdı ve talimatlarını bir bir sıraladı.

Budak daha sonra birim müdürlerinden belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Budak, Aziziye'de yaşayan insanların kendilerini iyi hissedebileceği yeşil alanları oluşturacağını, küçük çocuklar için oyun havuzlu parkların sayısını artıracağını söyledi.

Sokakta yaşayan insanları da unutmayan Budak sözlerine şöyle devam etti: “Hastalanan ve evi olmayan sokak hayvanlarına barınak yaptıracağız. Otizmli çocukları her ay ziyaret ederek onları ve ailelerini sevindireceğiz.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğunu belirten Budak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a da makamında kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Öğrenci Beril Naz Budak'ın özgüvenine ve yaşının küçük olmasına rağmen ortaya koyduğu hizmet anlayışına hayran kaldığını söyledi.

Başkan Orhan, ilçede 7'den 77'ye hizmet anlayışıyla bir çalışma ortaya koyduklarını ve yapılan bu işlerin her yaş grubundan insanların zihninden yer etmesinin ayrıca bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Başkan Orhan: “Her yaştan neferiyle, bayrağımız, vatanımız, ezanımız ve özgürlüğümüz için yılmadan mücadele eden, Aziz Milletimizin küllerinden varoluşunun tarihidir 23 Nisan 1920. Dünya, Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını ne denli önemsediğini görmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulmasıyla tarihe geçen bu iradeye bir kez daha şahit olmuştur. TBMM bizim göz bebeğimiz ve özgürlük abidemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu nedenledir ki; geleceğimiz, en değerlimiz olan yavrularımıza ve dünya çocuklarına bu güzel günü armağan etmiştir.” diye konuştu.

Başkan Orhan,” TBMM, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine maruz kaldı ve darbecilere boğun eğmeyerek ‘Gazi Meclis' unvanını aldı. Darbeciler tarafından şehit edilen 251 vatan evladını, vatanı uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyor, TBMM'de görev yapmış milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Program, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu yönetimi, 4. Sınıf öğrencisi Beril Naz Budak ve sınıf arkadaşlarının hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.