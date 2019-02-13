Aziziye'de durmak yok

AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından sahaya inen Orhan, toplumun her kesimiyle kucaklaşma ve gönül belediyeciliğini ilçenin her bölgesine nüfus ettirme gayretinde olacaklarını söyledi. AK Parti ve MHP Aziziye İlçe Teşkilatlarının ziyaretler sırasında eşlik ettiği Orhan, ilçedeki kamu ve özel sektör çalışanlarıyla buluştu. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelen Orhan, esnaf ve vatandaşların da görüşlerine başvurmayı ihmal etmiyor. Seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz sahada olan Orhan, kahvehane toplantıları düzenliyor ve ev toplantılarıyla da ilçe sakinlerine misafir oluyor.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ KALPLERDE DE İNŞA EDECEĞİZ”

Başkan Orhan, “AK Parti ve MHP Aziziye teşkilatlarımızla birlikte uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Sahaya indik ve en büyük hedefimiz 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar sıkılmadık el, ziyaret edilmedik vatandaşımızı bırakmamak. Geride bıraktığımız hizmet döneminde ilçemizi halkımızla birlikte yönettik. Hamdolsun bu sayede ilçemiz sürekli büyüyen ve gelişen bir merkez haline geldi. İlçemize kazandıracağımız projelerde yine halkımızın görüşlerine başvuracağız. Gönül belediyeciliğini inşallah vatandaşlarımızın kalplerinde de inşa edeceğiz” diye konuştu. Başkan Orhan, Aziziye'yi kültür mirasına sahip çıkan, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, yeni projeler üretebilen, imar ve şehircilik uygulamalarıyla parmakla gösterilen bir ilçe konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Orhan, belediyecilik anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını ve bugüne kadar ürettikleri hizmetlerde ilçenin ihyası, imarı ve günümüz modern şehircilik uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.