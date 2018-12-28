Aziziye'de kara geçit yok

Aziziye Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşların kışla ilgili sorun yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Önceki gün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde olduğu gibi Aziziye'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışının başlamasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önü geçebilmek adına tüm tedbir ve önlemleri aldı.

Karla mücadele ekipleri önceden yapılan planlama doğrultusunda ilçedeki; cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önleyici solüsyon serpme çalışması yaptı. Okul ve sağlık ocakları gibi öncelikli alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmeleri için kaldırımlarda da temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. 69'u mahalle statüsünde köy olmak üzere toplam 72 mahallesi bulunan Aziziye'de karla mücadele kapsamında başta acil hastaların sağlık hizmetlerine ulaştırılması ve okul yollarının açık tutulmasına öncelik veriliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bir kriz masası oluşturduklarını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, merkezde ve kırsalda ağır kış nedeniyle yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilmek adına gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Başkan Orhan, “Çok geniş bir coğrafi bölgede hizmet vermekteyiz. Metrekare başına düşen kar miktarı oldukça fazla. Bu durum bize etkin ve sağlıklı çözümler üretmeyi gerektiriyor. Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Yoğun kar yağışıyla birlikte yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ekip arkadaşlarımız çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar” şeklinde konuştu.

Aziziye Belediyesi Çağrı Merkezi'nin vatandaşların talep ve sorunlarını bildirebilmeleri için 7-24 görev yaptığını belirten Başkan Orhan, “Belediyemizin Beyaz Masa hattı, Whatsapp hattı, sosyal medya mecralarındaki adreslerimizin tamamında vatandaşlarımızın talepleri için günün her saatinde hizmet vermekteyiz. Karla mücadele ekiplerimiz 3 ekip halinde çalışmalarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın rahatı ve esenliği için her türlü çalışmayı yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.