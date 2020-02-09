İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aziziye'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Aziziye Belediyesi kent merkezinde ve kırsalda karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bölge genelinde süren yoğun kar yağışı Aziziye'de de etkisini fazlasıyla gösteriyor.


Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde ve bağlı mahallelerde Aziziye Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Caddeler, kaldırımlar, sağlık ocakları ve eğitim kurumlarının temizliğine öncelik verildiği çalışmalar vardiyalı bir şekilde devam edecek.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan,” Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler karla mücadele alanında önemli bir efor sarfe diyorlar. Özellikle karla mücadele etkin hareket edebilmek adına bir kriz masası oluşturduk. Kriz masasının kontrolünde çalışmalar koordineli bir şekilde devam ediyor” dedi.


Beledi Beyaz Masa biriminin de 7-24 vatandaşlardan gelebilecek talepleri değerlendireceğini hatırlatan Başkan Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile de karla mücadelede uyumlu bir çalışma sergilediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.