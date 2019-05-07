Aziziye'de Ramazan denetimi

Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde imalat yapan fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok işletmede denetim yaptı.

Denetimler; iş yerlerinin ruhsatları, üretim ortamları, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, çalışanların kişisel temizliği, hijyen koşulları ve gramaj kurallarına kadar birçok alanda gerçekleşti.

Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk sağlığına azami derecede önem verdiklerini ve dönemsel olarak gerçekleştirdikleri denetimleri ramazan ayı münasebetiyle daha da sıklaştırdıklarını bildirdi.

İlçe sınırları içerisinde üretim yapan işletmelerin tamamında denetimleri sürdürdüklerini ifade eden Başkan Orhan, “Satış ve gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Aziziye Belediyesi olarak halk sağlığı hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Bu anlamda esnafımızda denetimlerde bize yardımcı oluyor. Halk sağlığını etkileyecek herhangi olumsuzluğa izin vermiyoruz, var olan problemlerin bertaraf edilmesi adına gerekli önemleri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye iletişim kanallarının 7/24 hizmet verdiğinin hatırlatan Başkan Orhan,” Hemşerilerimiz günün her saatinde bizi arayabilirler. Beyaz Masa, Çağrı Merkezi ve Whatsapp hattımız vatandaşlarımızdan gelebilecek talep ve şikayetlere cevap verebilmek adına aralıksız hizmet veriyor. Hedefimiz hizmet kalitemizle onların memnuniyetini ve beraberinde gönüllerini kazanmaktır.”

Denetimler ramazan ayı süresince sıklıkla devam edecek.