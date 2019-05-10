Aziziye'de yatırım brifingi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan ilçede yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ilıca Termal Tesisleri'nde yapılan toplantıda Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan; Aziziye'nin tarihi, kültürel, nüfus, ekonomik ve demografik yapısını anlatarak sunumuna başladı.

Başkan Orhan ilçede yapımı tamamlanan ve gerçekleştirilmesi planlanan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Mesire Alanı, Eski Mahalle'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, Ilıca Ek Hizmet Binası, kapalı pazar yeri, turizm tesis alanı, Termal Tesisler ve Otel, Taş Eserler Müzesi, Gönülden Gönüle Aziziye Projesi, Ehram Coğrafi işareti, Erasmus+ gibi birçok projeyle ilgili bilgiler verdi.

TERMAL TURİZM HAMLESİ

Başkan Orhan,” Aziziye'nin marka ilçe hedefine ulaşabilmesi için birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçirdik. Planladığımız yeni çalışmaları Valimiz Sayın Okay Memiş'e her yönüyle anlattık. Bölgemiz termal cazibesiyle adından sıkça söz ettiren bir yaşam merkezi konumunda. Bu durumu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Hem devlet eliyle hem de özel sektör eliyle yapılacak tüm yatırımları destekliyoruz. Ilıca'da ki turizm tesis alanımıza yatırımcıların çağrı sonucu gelip yatırım yapmalarının sağlanması, bölgenin gelişimi açısından belki de yüzyıllarca sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi olacaktır.” diye konuştu.

TAŞ ESERLER MÜZESİ TARİHİ AYDINLATACAK

Ilıca'da Erzurum Valiliği ve Kültür İl Müdürlüğü ile birlikte bir taş eserler müzesi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Orhan,” İlimiz ve ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve tarihsel süreç içerisinde topraklarımızın hangi medeniyetleri barındırdığına ışık tutacak olan taş eserler müzesi projemize destek bekliyoruz. Bu proje her anlamda örnek olacak ve bölgenin cazibesini artıracaktır.”

-40'DAN +'40'A KAYAK VE TERMAL

Başkan Orhan,” Erzurum'un tanıtım organizasyonları ve kataloglarında sürekli kayak ve kış turizmi vurgulanmaktadır. Amacımız Erzurum'un termal potansiyelinin de ön plana çıkarılması için termal vurgusunun yapılması ve kış turizmine entegrasyonun sağlanmasıdır. Bu vesileyle -40 derecede Palandöken'de kayak yapan turistin +40 derecede termal keyif yapmalıdır.” dedi.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE AZİZİYE PROJESİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın hizmet sunumunu dikkatle izledi. Yapılan yatırımları ve çalışmaları takdirle karşılayan Vali Memiş, özellikle ‘Gönülden Gönüle Aziziye' projesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken yaşayabilecekleri ekonomik problemleri ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini anlatan Vali Memiş, bu anlamda gerekli destekleri yapacaklarını da dile getirdi.

KAYAK VE KIŞ TURİZMİYLE BİRLİKTE TERMAL TURİZİM

Erzurum Valisi Okay Memiş,” Ilıca termal suyunun, Palandöken Dağı ile entegre edilmesi gerektiğini ve kayak turizm için Erzurum'a gelen kayak severlerin termal zenginliklerden de faydalanması gerektiğini ifade etti. Toplantı sonrasında Ilıca'daki kentsel dönüşüm ve termal kampüs alanlarını gezen Vali Memiş, bölgede yapılan yatırımlar ve yürütülen hizmetler için Başkan Orhan'ı tebrik etti.

Programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Aziziye Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Yapılan toplantıyla Aziziye ilçesinin cazibesinin artamaya devam etmesi ve her alanda gelişimini sürdürmesi hedefleniyor.