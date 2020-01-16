Aziziye'den dijital belediyecilik atağı

Son yıllarda popülaritesi artan Türkiye'de pek az belediye tarafından uygulanabilen İnsansız Hava aracı sistemleri ile belediye hizmetleri kervanına Aziziye Belediyesi de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Aziziye Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ortaklığında uygulanan proje kapsamında üretilen AK Tolgalı ve Aşkar isimli insansız hava araçları fuarda boy gösterdi. Akıllı Şehirler Kongresi'nde, belediyecilik hizmetlerinde kullanmak üzere destekledikleri insansız hava araçları ile katılım sağladıklarını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyecilik hizmetlerinde İnsansız Hava Araçları ile büyük ölçüde mesafe kat edeceklerinin altını çizdi. ‘Projede emeği geçen Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum' diyerek sözlerine başlayan Başkan Orhan, “Aziziye belediyesiyle birlikte çalışan TULPAR İnsansız Hava Aracı takımı ile Akıllı Şehirler Kongresine katılma kararı aldık. İlçe sınırları içinde kaçak yapıların tespiti ve acil durumlarda personel gönderimine gerek duymadan anında müdahale ile çalışma yapma gayretindeyiz. Böylelikle büyük mesafe kat edeceğimiz kanaatindeyim” diye konuştu.

KOORDİNATLARI GİRMEK YETERLİ

Tamamen otonom olan İnsansız Hava araçları 30 dakika havada kalma yetisine sahip olmakla birlikte ortalama 80 kilometre hıza kadar erişebiliyor. İlçe sınırları içinde istenilen bölgeleri koordinatlar girilerek tarama özelliğinde olan İHA'ların eksikliği hissedilen birçok belediye hizmetlerinde kullanılması amaçlanırken ETÜ Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilmesi ve havada kalma sürelerinin artırılması hedefleniyor.