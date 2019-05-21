Aziziyeli Çocuklar Kardeşlik İftarında buluştu

Ilıca Termal Tesisleri'nde yapılan programa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye başkan yardımcıları, merkez mahalle muhtarları ve ilçede yaşayan yetim, öksüz çocuklar ile onların yakınları katıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, iftar öncesinde çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Ramazan ayının maddi bereketin yanı sıra manevi bereketi de içerisinde barındırdığını ifade eden Başkan Orhan, bu ayın her yönüyle dolu dolu geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Orhan,” Ramazan ayı kardeşlik ikliminin doruklarda yaşanıldığı özel bir aydır. Bu anlamda ‘Gönülden Gönüle Aziziye' projemiz kapsamında ilçemizde birçok çalışmayı bir arada yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Kardeşlik İftarı programımızdı. Bu özel programda ilçemizde ulaşabildiğimiz yetim kardeşlerimiz ve onların aileleriyle iftar programında bir araya geldik. Bu programlarımız artık sistemli hale geldi ve her sene ramazan ayında mutlaka yapıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde aynı sofrada bir lokma ekmeği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çocuklar bizim ve hayatlarının her döneminde bizler onların yanındayız. İnsanı önemseyen ve merkeze koyan çalışmalar üretiyoruz. Hedefimiz bu çalışmaları daha da ileri noktaya taşımak olacaktır.” diye konuştu.

İftar programının ardından çocuklar Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür ettiler.